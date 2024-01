Jetzt beginnt Amerikas Wahljahr also so richtig, in einer Woche veranstalten die Republikaner ihren sogenannten Caucus in Iowa. Dort wird die Wählerschaft der Partei befinden, wer aus der republikanischen Kandidatenschar wie gut im Rennen liegt - in den internen Umfragen führt haushoch Donald Trump. Es folgen die Vorwahlen in diversen Bundesstaaten. Derweil trifft sich an diesem Dienstag nach der Weihnachtspause in Washington wieder der Kongress, aber da geht der Streit aus dem alten Jahr in eine neue Runde.