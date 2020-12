Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Marcia Fudge soll US-Wohnungsbauministerin, Tom Vilsack Landwirtschaftsminister werden

Mittwoch, 9. Dezember, 0:27 Uhr: Die Kongressabgeordnete Marcia Fudge soll nach Informationen verschiedener US-Medien Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung im Kabinett von Joe Biden werden. Die Demokratin sitzt seit 2008 für den US-Staat Ohio im Repräsentantenhaus.

Einen Namen machte sich Fudge im Repräsentantenhaus unter anderem mit ihrer Arbeit im Landwirtschaftsausschuss. Unter anderem tauchte ihr Name deshalb zuvor im Zusammenhang mit der Kandidatensuche für das Landwirtschaftsministerium auf. Unter anderem machte sich Jim Clyburn, demokratischer Abgeordneter des Repräsentantenhauses, für sie stark.

Fudge sei eine fantastische Kandidatin, hatte er dem Fernsehsender CNN gesagt. Er habe sie zwar für das Agrarressort vorgeschlagen, sei aber sicher, dass sie unabhängig von Bidens Wahl für das Landwirtschaftsministerium einen Platz im Kabinett erhalten solle.

Außerdem soll der frühere Gouverneur des US-Staates Iowa, Tom Vilsack, als Landwirtschaftsminister im Biden-Kabinett dienen. Vilsack hatte den Posten bereits in der Regierung Barack Obamas inne. Pete Buttigieg, Bidens ehemaliger Mitbewerber bei der Präsidentschaftskandidatur, ist als neuer Botschafter in China im Gespräch.

Trump-Lager erleidet in Wahlstreit Niederlage vor Supreme Court

Dienstag, 8. Dezember, 18:30: Das Lager von Donald Trump hat im juristischen Kampf gegen die verlorene Präsidentenwahl eine weitere herbe Niederlage einstecken müssen - dieses Mal vor dem Obersten Gericht der USA. Der Supreme Court in Washington wies am Dienstagabend (Ortszeit) einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurück, mit der der Republikaner Trump und seine Anhänger den Sieg des Demokraten Joe Biden im US-Bundesstaat Pennsylvania kippen wollten. In dem knappen Beschluss äußerte sich das Gericht nicht zu den Gründen. Dort wurden auch keine abweichenden Stimmen der neun Richter aufgeführt. Damit war Trumps Seite bisher in weit mehr als 45 Gerichtsverfahren unterlegen. Nur in einem Fall, in dem es um wenige Stimmen ging, gewann die Trump-Seite.

Trump behauptet seit der Wahl vom 3. November, dass ihm der Sieg durch massiven Betrug genommen worden sei. Weder er noch seine Anwälte konnten dafür bislang überzeugende Belege vorbringen. In der vergangenen Woche sagte auch Justizminister William Barr, ihm lägen keine Beweise für Betrug in einem Ausmaß vor, das das Ergebnis verändern würde.

Pennsylvania hatte das Wahlergebnis bereits am 23. November zertifiziert. Die Antragsteller wollten erreichen, dass die Zertifizierung rückgängig gemacht wird. Die Anwälte des Bundesstaates hatten vor dem Supreme Court vor einem solchen "dramatischen" Schritt gewarnt. Sie argumentierten: "Kein Gericht hat jemals eine Anordnung erlassen, mit der die Bestätigung der Ergebnisse einer Präsidentenwahl durch den Gouverneur für ungültig erklärt würde."

Texas zieht in Wahlstreit für Trump vor Oberstes Gericht

Dienstag, 8. Dezember, 18:30 Uhr: In den USA unternimmt das Lager von Donald Trump nach Dutzenden abgeschmetterten Klagen einen weiteren Versuch, vor dem Supreme Court die Wahl anzufechten. Der Justizminister des Bundesstaates Texas, Ken Paxton, verklagt dazu vier andere Bundesstaaten.

In der am Dienstag veröffentlichten Klageschrift forderte er, das Wahlergebnis in Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin für ungültig zu erklären. Dort hatte sich der demokratische Herausforderer Joe Biden den Sieg zum Teil deutlich vor Trump gesichert. Ungewiss ist, ob der Supreme Court in Washington die Klage annehmen wird.

Als Begründung führte Paxton an, in den vier Bundesstaaten sei die Verfassung verletzt worden - unter anderem, weil Wähler ungleich behandelt worden seien und es Unregelmäßigkeiten gegeben habe.

Für den Sieg sind 270 der insgesamt 538 Wahlleute-Stimmen erforderlich. Biden brachte bei der Wahl am 3. November 305 Wahlleute hinter sich. Die Abstimmung der Wahlleute, die normalerweise gemäß dem Ergebnis in ihren Bundesstaaten abstimmen, ist für den 14. Dezember angesetzt. Allerdings ist bereits heute der sogenannte Safe Harbor Day, an dem in allen 50 Bundesstaaten die Frist für die Nominierung der Wahlleute abläuft.

In Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin geht es zusammen um 62 Stimmen - und in der Klage letztlich darum, sie Biden zu nehmen. Paxton will, dass in diesen Bundesstaaten die Wahlleute entweder von den örtlichen Parlamenten beauftragt oder gar nicht erst ernannt werden. Trump behauptet seit der Wahl, dass ihm der Sieg durch massiven Betrug genommen worden sei. Weder er noch seine Anwälte konnten dafür Belege vorbringen. Inzwischen wurden in mehr als drei Dutzend Fällen Klagen in verschiedenen Bundesstaaten abgeschmettert.

Paxton schließt an die zum Teil abenteuerliche Argumentation der bisherigen Klagen an: So heißt es, die Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs Bidens in den vier Bundesstaaten liege bei eins zu einer Billiarde. Trump hatte schon vor der Wahl Wert darauf gelegt, einen freien Sitz am Obersten Gericht schnell mit der konservativen Juristin Amy Coney Barrett zu besetzen - und dabei auch auf möglichen Streit um den Wahlausgang verwiesen. Die Konservativen dominieren im Gericht nun mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen.

Biden benennt seinen Verteidigungsminister

Dienstag, 8. Dezember, 02:54 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden will weitere Schlüsselpositionen mit Vertrauten aus seiner Zeit als Vizepräsident unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama besetzen. Biden habe sich entschieden, den pensionierten General Lloyd Austin als Verteidigungsminister zu berufen, heißt es in mehreren US-Medien.

Austin, 67, war zuletzt von 2013 bis zu seinem Ruhestand 2016 Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten (Centcom) und kennt sich daher mit den weiterhin aktuellen Konfliktherden aus. Centcom ist verantwortlich für die US-Einsätze unter anderem im Irak, in Syrien und in Afghanistan. Zu Beginn seiner mehr als 40-jährigen Karriere im US-Militär war Austin nach Centcom-Angaben zunächst in Deutschland eingesetzt.

Er wäre der erste afroamerikanische Verteidigungsminister in der Geschichte der USA. Austin gilt in einigen progressiven Gruppen jedoch als umstritten, da er unter anderem im Vorstand des Waffenherstellers Raytheon Technologies sitzt. Biden hatte zuvor angekündigt, am Freitag seinen neuen Verteidigungsminister benennen zu wollen.

Biden will wohl Xavier Becerra als Gesundheitsminister

Montag, 7. Dezember, 08:05 Uhr: Der gewählte Präsident Joe Biden hat sich offenbar für Xavier Becerra als Kandidat für das Amt des Gesundheitsministers entschieden. Das berichten mehrere US-Medien. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Becerra ist ein erklärter Befürworter des unter Präsident Barack Obama eingeführten Gesundheitsgesetzes Affordable Care Act (ACA), das auch als Obamacare bekannt ist.

Sollte Becerra vom US-Senat als Gesundheitsminister bestätigt werden, würde er die Federführung im Kampf gegen die Corona-Pandemie übernehmen, der in den USA bislang mehr als 280 000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Er wäre zuständig für ein Ministerium mit gut 80 000 Beschäftigten und einem Haushalt von mehr als einer Billion Dollar.

Der 62-Jährige wäre der erste Latino an der Spitze des Gesundheitsministeriums. Seine Mutter wurde im mexikanischen Jalisco geboren. Nach der Hochzeit mit Becerras Vater emigrierte sie in die USA. Zuständig wäre er neben der Pandemie-Bekämpfung im Allgemeinen etwa für das Impfwesen und Medikamente, medizinische Spitzenforschung und die Gesundheitsversicherung von mehr als 130 Millionen Amerikanern.

Unter Präsident Donald Trump hatte das Ministerium in der Corona-Krise an Einfluss verloren. Die frühen Warnungen der Gesundheitsexperten des Ministeriums standen im Kontrast zu den öffentlichen Beteuerungen Trumps, das Virus sei unter Kontrolle - was zu Turbulenzen an den Finanzmärkten führte. Trump hat den Wissenschaftlern des Ministeriums wiederholt vorgeworfen, politisch motiviert zu sein.

Als Generalstaatsanwalt führte Becerra eine Koalition demokratischer Staaten gegen die jüngsten Versuche der Regierung von Donald Trump an, Obamacare zu stürzen. Mehr als 23 Millionen Menschen würden ohne das Gesetz wieder ohne Versicherungsschutz dastehen, zusätzlich zu Millionen mit Vorerkrankungen, denen eine Versicherung vorenthalten werden könnte. Ein Urteil des Supreme Court wird 2021 erwartet.

Bis zu seiner Amtseinführung als Generalstaatsanwalt 2017 saß Becerra für Kalifornien im Repräsentantenhaus. In dieser Zeit hatte er einen Anteil daran, dass das Gesetz 2009 und 2010 den US-Kongress passieren konnte. Medien sagte er damals, seine Hauptmotivation seien Zehntausende Amerikaner ohne Versicherung in seinem Wahlbezirk. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu beaufsichtigen, wäre die bislang größte Aufgabe in der politischen Karriere Becerras.