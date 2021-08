Von Nico Fried, Berlin

Markus Söder macht es spannend. Er spricht jetzt schon doppelt so lang wie vor ihm Angela Merkel für ihre ganze Rede gebraucht hat. Nun endlich kommt der CSU-Vorsitzende zum entscheidenden Punkt. Er hat Armin Laschet schon ein paar Mal angesprochen - "das haben wir ja zusammen erlebt, Armin", "da sind wir uns ja einig, Armin". Aber er hat noch nicht so richtig über den Armin gesprochen. Und über sich. Und wie das jetzt eigentlich weiter gehen soll mit den beiden nach all den Sticheleien Söders in den vergangenen Wochen.