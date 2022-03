Wahlkampf in Ungarn

Siegesgewiss: Kurz vor der Wahl spricht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán am liebsten über Sicherheit, Stabilität und seine großartigen Erfolge.

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Ungarn inszeniert sich Viktor Orbán als Friedensfürst und Beschützer der Freiheit. Seine Gegner fühlen sich eher in kommunistische Zeiten zurückversetzt.

Von Cathrin Kahlweit, Budapest

Einen letzten Rest Humor hat sich András Jámbor bewahrt. Auf einem zugigen Platz in der Budapester Josefstadt hängt sein Wahlplakat. Es ist eines von Tausenden, alle anderen sind auf Pappe befestigt und an Bäume oder Laternenpfosten gekettet. Hunderte hatte er ersetzen müssen, weil sie mit Fidesz-Propaganda überklebt waren. Eine Herkulesarbeit, die ins Geld geht, was die Opposition nicht hat.