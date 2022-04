Von Christian Zaschke, New York

Während sich UN-Generalsekretär António Guterres nach Moskau und Kiew aufgemacht hat, um einen Vermittlungsversuch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unternehmen, wurde in New York am Hauptsitz der Vereinten Nationen am Dienstag darüber diskutiert, ob man den UN-Sicherheitsrat vielleicht ein bisschen reformieren sollte. Konkret ging es darum, das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder des Rats einzuschränken. Allerdings auch nicht wirklich einzuschränken, es ist, wie nicht selten bei den UN, eine ziemliche Haarspalterei.

Das bisher eher selten in der internationalen Politik als große Kraft auftretende Fürstentum Liechtenstein hat eine Resolution eingebracht, in der gefordert wird, dass die Vetomächte (USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien) ihr jeweiliges Veto künftig öffentlich erläutern müssten. Im Sicherheitsrat sitzen neben diesen fünf Ländern zehn weitere Staaten, die alle zwei Jahre rotieren. Der Rat gilt als wichtigstes Gremium der UN, sein Tun ist allerdings oft folgenlos - eben wegen des Vetorechts. Als der Rat zum Beispiel kürzlich den russischen Überfall auf die Ukraine verurteilen wollte, legte Russland sein Veto ein.

Der liechtensteinische UN-Botschafter Christian Wenaweser sagte, seine Initiative richte sich nicht gegen irgendjemanden, sondern solle das Verfahren für die UN insgesamt besser machen. Diese Aussage ist insoweit recht interessant, als es für die meisten Unterstützer der Resolution selbstverständlich exakt darum geht, dass sie gegen jemanden gerichtet ist, nämlich gegen Russland. So erklärt sich auch, dass zu den rund 60 Unterstützern der Resolution überraschend die USA gehören, die in solchen Fragen normalerweise äußerst zurückhaltend sind. Der ehemalige UN-Botschafter John Bolton, der eine kurze Weile auch als Sicherheitsberater von Donald Trump amtierte, kritisierte die amerikanische Unterstützung des Vorstoßes, weil man sich so letztlich selbst schade. In der Tat machen die USA recht gern von ihrem Vetorecht Gebrauch.

Zu den Unterstützern des Vorstoßes gehört auch Deutschland, das seit geraumer Zeit darauf hofft, im Zuge einer Vergrößerung des Sicherheitsrats einen permanenten Sitz zu erhalten. Gleiches gilt für Japan, das sich ebenfalls dazu entschlossen hat, die Initiative aus Liechtenstein zu unterstützen. Großbritannien und Frankreich haben sich für die - siehe erneut UN und Haarspalterei - Lösung entschieden, den Vorstoß einerseits nicht offiziell zu unterstützen, andererseits aber für ihn stimmen zu wollen. Russland und China halten erwartungsgemäß gar nichts von der Idee, und das Gros der 193 Mitgliedsstaaten hat sich bisher nicht verhalten, was zum einen daran liegen könnte, dass es derzeit wichtigere Themen gibt, und zum anderen daran, dass diese Reform allerbestenfalls ein Reförmchen wäre und vermutlich absolut nichts am Status quo änderte.

Die Kernidee der Initiative ist, dass die fünf Staaten ihr Veto erklären sollen und anschließend die Vollversammlung innerhalb von zehn Arbeitstagen zusammentritt, um über den jeweiligen Fall zu debattieren. Damit soll eine größere Öffentlichkeit hergestellt werden. Allerdings war die Öffentlichkeit auch in der Vergangenheit nicht klein und hat niemanden davon abgehalten, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen. Befürchtet wird zudem, dass manche Staaten geneigt sein könnten, Texte so zu formulieren, dass sie mit Sicherheit ein Veto hervorrufen - Ziel wäre in diesem Fall, die neue und größere Öffentlichkeit dazu zu nutzen, den jeweiligen Rivalen vorzuführen.

Wie das bei den Vereinten Nationen öfter so ist, hat Liechtenstein einen Text eingebracht, der "unverbindlich" ist, was heißt, selbst wenn eine Mehrheit der Vollversammlung für die Resolution stimmt, steht es den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats frei, eine Erklärung ihres Vetos vor der Vollversammlung schlicht abzulehnen.