Eine Ukrainerin, die in ihr zerstörtes Wohnhaus in Mariupol zurückgekehrt ist.

Von Florian Hassel, Warschau

Russland führt seine massiven Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur fort. Allein am Donnerstagmorgen feuerte Moskau ukrainischen Offiziellen zufolge ferngelenkte Waffen unter anderem auf die ostukrainische Region Charkiw, auf die Großstädte Dnipro, Odessa und Kiew und die Regionen Poltawa und Tscherkassk. In Kiew schoss die Luftabwehr der Stadtverwaltung zufolge zwei Raketen und fünf Drohnen ab; Treffer wurden zunächst nicht bekannt. Zwei Drohnen seien über einem Trinkwasserreservat der Hauptstadt abgeschossen worden.

Russland bleibt trotz vieler Gegenbeweise bei der Darstellung, nur Infrastrukturobjekte mit einem "direkten oder indirekten Bezug" zum militärischen Potenzial der Ukraine mit Raketen anzugreifen. Nach Angaben des Direktors der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, erhöhen die russischen Angriffe auch auf atomare Infrastruktur das Risiko einer "nuklearen Notlage". Und Moskau greift zunehmend auch andere Infrastrukturobjekte an. Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte: "Jetzt bombardieren sie unsere Gasförderung, sie bombardieren unsere Unternehmen in Dnipro, Juschmasch."

Dem Gaskonzern Naftogas zufolge wurden in der Ostukraine Gasförder- oder weiterverarbeitungsanlagen beschädigt oder zerstört. In Dnipro produziert die staatliche Maschinenbaufabrik Juschmasch auch Raketen für das ukrainische Militär. Präsident Wolodimir Selenskij veröffentlichte ein Video, das einen Angriff auf Dnipro zeigen soll. Bürgermeister Boris Filatow zufolge wurden auch Wohnhäuser getroffen, vierzehn Menschen wurden verletzt.

Unterdessen untersuchen polnische und US-amerikanische Ermittler weiter das Raketenunglück vom 15. November, bei dem zwei Polen starben. Nach Angaben von Polens Präsident Andrzej Duda und der US-Aufklärung zufolge kamen offenbar eine oder zwei von der Ukraine abgefeuerte S-300-Flugabwehrraketen vom Kurs ab. Polens Justizminister Zbigniew Ziobro ergänzte, am Unglücksort seien "Überreste einer russischen S-300-Rakete, die die russische und ukrainische Armee verwenden, gefunden" worden. Jakub Komoch aus dem Team des polnischen Präsidenten sagte dem Sender TVN24, es gebe "viele Anzeichen, dass eine der Raketen, die eine russische Rakete abschießen sollten, ihr Ziel verfehlte. Ihr Selbstzerstörungssystem funktionierte nicht, und diese Rakete führte leider zu einer Tragödie."

Präsident Selenskij rückte inzwischen von seiner Aussage ab, er sei sich sicher, dass es sich um eine russische Rakete gehandelt habe. "Ich weiß nicht zu hundert Prozent, ich denke, die Welt weiß auch nicht zu hundert Prozent, was passiert ist", sagte Selenskij in einer Videobotschaft für ein Wirtschaftsforum in Singapur. In Polen werden ukrainische Ermittler an der Untersuchung teilnehmen.

In Istanbul einigten sich Unterhändler Russlands, der Ukraine und der Türkei währenddessen unter UN-Vermittlung, das am 18. November auslaufende Abkommen über die Ausfuhr ukrainischen Getreides um 120 Tage noch einmal zu verlängern. Russland will seinerseits Getreide und Agrarchemie exportieren. Nach Angaben von Generalsekretär António Guterres zufolge arbeiten die Vereinten Nationen daran, Hindernisse zu beseitigen.