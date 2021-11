Bereitet Russland eine Invasion der Ukraine vor? Die USA warnen, Russland spricht von "Hysterie". Was ist los an der Grenze?

Von Silke Bigalke, Moskau

Wladimir Putin hat die Lage so beschrieben: Eine "gewisse Spannung" sei entstanden, sagte der russische Präsident vergangene Woche. Und diese Spannung gelte es aufrechtzuerhalten, damit der Westen nicht "auf den Gedanken" komme, an Russlands "westlichen Grenzen irgendeinen Konflikt zu erschaffen". Putin stellt die Dinge stets so dar, dass es andere sind, die die Lage zuspitzen, die provozieren. Dabei sind es russische Truppen, die gerade den Westen in Alarm versetzen.