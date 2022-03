Von Fabian Fellmann, Washington

Auf immer höherer Stufe und in immer kürzeren Abständen haben die USA China in den vergangenen Tagen signalisiert: Hände weg vom Ukraine-Konflikt, keine Hilfe für Russland. Am Freitag sind die Warnungen auf der höchsten Stufe angekommen. US-Präsident Joe Biden hat mit Chinas Präsident Xi Jinping telefoniert, im erst vierten direkten Kontakt zwischen den beiden.

Es dürfte ein intensives Gespräch gewesen sein, das die beiden um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit begannen. Schon die Vorbereitungen hatten sich als außerordentlich zäh erwiesen. Anfang der Woche hatte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan in Rom sieben Stunden lang mit dem chinesischen Topdiplomaten Yang Jiechi gerungen.

Wie rasch Biden danach nun auf höchster Ebene Kontakt aufgenommen hat, zeigt, als wie bedeutsam der US-Präsident es einstuft, welchen Kurs China in diesen Tagen einschlägt. Das Gespräch sei für Biden eine Gelegenheit zu erfahren, "wo Präsident Xi steht", sagte seine Sprecherin Jen Psaki.

Wo steht Xi? Die Beziehung zwischen den zwei Mächten stehe gerade an einem Wendepunkt, heißt es in Washington. Stellt sich China hinter Russland? Bestärkt es damit die Entstehung einer neuen Weltordnung, einer der zwei großen Autokratien gegen die Vielzahl der Demokratien? Bisher hat China gezögert, hat die russische Propaganda verbreitet, Russland im Sicherheitsrat geschützt, den Westen für den Krieg mitverantwortlich gemacht, sich aber als neutrale Macht auszugeben versucht.

Chinas Drohnen und Raketen für den Krieg?

Nun aber neige Peking dazu, Russland konkret zu Hilfe zu eilen; zu diesem Schluss ist Washington in den vergangenen Tagen gelangt. Moskau habe Peking um Unterstützung mit Kriegsmaterial und Wirtschaftshilfen gebeten, ließ die US-Administration am Wochenende an die Öffentlichkeit durchsickern. Peking und Moskau dementierten die Berichte, doch waren sie zu detailliert, um einfach nur jene haltlosen Unterstellungen zu sein, als die Peking sie abtun wollte. Russland sucht Drohnen, Raketen, Munition für seinen Krieg in der Ukraine, der sich länger hinzieht als erwartet; China könnte hat all das zu bieten. Und China könnte Russland wirtschaftlich helfen, etwa beim Verkauf von Öl und Gas, beim Zugang zu Technologie-Produkten, Rohstoffen und Finanzdienstleistungen.

Darum haben die USA den Druck auf China nun täglich erhöht, öffentlich und unmissverständlich Position zu beziehen. Zuerst setzten sie alle Nato-Alliierten über die chinesischen Pläne ins Bild, und mit jedem Tag äußerten sich weitere Vertreter der Administration Biden mit noch deutlicheren Worten. Außenminister Antony Blinken etwa sagte am Donnerstag: "Wir befürchten, dass sie erwägen, Russland direkt zu unterstützen mit militärischem Material für den Krieg in der Ukraine."

Würde China Russland mit Kriegsmaterial helfen, sei das ein Wendepunkt in dem Krieg, schrieb die Financial Times. Die Ukraine wäre plötzlich Schauplatz einer Auseinandersetzung, an der im Hintergrund alle fünf Atommächte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beteiligt wären. Der Kalte Krieg würde damit eine ganz neue Qualität annehmen. Ob Xi dazu bereit ist, um Wladimir Putin in der Ukraine zu helfen, ist nach Einschätzung Washingtons noch nicht entschieden.

Xi und Putin wollen eine neue Weltordnung

Wohl hat Xi eben erst mit Putin eine längliche Erklärung zur Schaffung einer neuen Weltordnung unterzeichnet. Doch die Bande zwischen den beiden sei weniger stabil, als solche Symbolpolitik vermuten ließe, hofft das Weiße Haus. Xi sei beunruhigt über die Entwicklung des Kriegs in der Ukraine, möglicherweise angelogen von Putin. Erschüttert sei Xi über die schlechte Leistung der russischen Truppen und die logistischen, strategischen und geheimdienstlichen Fehler. Washington geht weiter davon aus, dass Xi überrascht wurde davon, dass seine Geheimdienste die Entwicklung nicht vorhersahen.

Nun versucht Joe Biden, das Kalkül Xis noch zu beeinflussen. Helfe Xi Putin, müsse er dafür mit wirtschaftlichen Sanktionen rechnen, droht Biden. Außenminister Blinken sagte vor dem Telefongespräch, Biden werde "China klarmachen, dass es die Verantwortung trägt für alle Handlungen, mit denen es Russlands Aggression unterstützt. Und wir werden nicht zögern, Kosten aufzuerlegen."

China hat bisher die amerikanischen Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen. Es akzeptiere nie Drohungen und Zwang von den USA, verbreiteten Regierungsvertreter, die USA versuchten immer wieder, China zu beschmutzen. Nach dem Telefonat mit Biden rief Xi auf chinesischen Fernsehkanälen zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine auf - weiterhin aber, ohne ihn so zu nennen. "Die Krise in der Ukraine ist etwas, das wir nicht sehen wollen", sagte Xi.