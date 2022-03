Krieg in der Ukraine

Estlands Premierministerin Kaja Kallas im EU-Parlament, wo am Mittwoch über die europäische Sicherheitslage debattiert wurde.

Interview von Matthias Kolb, Brüssel

Seit Anfang 2021 ist Kaja Kallas Regierungschefin in Estland. Zuvor gehörte sie dem Europaparlament an. Dort sprach die 44-Jährige am Mittwoch über die russische Aggression gegen die Ukraine - und Kallas erzählte auch aus dem Leben ihrer Familie. Ihre Mutter war sechs Monate alt, als die Familie nach Sibirien deportiert wurde: Ein Russe gab ihrer Großmutter Milch, damit das Baby überleben konnte. 1959 kehrte die Familie zurück nach Estland, das 1991 erneut unabhängig wurde. Ihr Vater Siim führte als Premierminister die Verhandlungen, damit Estland 2004 der EU und der Nato beitreten konnte.