Was für Menschen braucht es, um eine Weltmacht wie China in einem neuen Licht erscheinen zu lassen, um die Lügen der größten Propagandamaschine der Erde aufzudecken? Sie ist Mutter und Hausfrau hier in den Niederlanden, weit weg von der Heimat. Er ist Gärtner. Ihr Volk, das sind die Uiguren. "Uiguren? Nie gehört. Wer?" Ständig blickten die beiden in fragende Gesichter. Niemand schien von ihnen zu wissen, in den Niederlanden, die die beiden aufnahmen. "Und keiner wusste, was mit unserem Volk in China geschieht", sagt Asiye Abdulaheb.