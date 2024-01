Die Demokratie im Pazifikinselstaat Tuvalu kann brutal sein, das spürt jetzt Premierminister Kausea Natano. Tuvalu ist eines der kleinsten Länder der Welt. Nur etwas mehr als 11 000 Menschen leben dort, von denen etwa 6000 am Freitag aufgerufen waren, aus den acht Wahlkreisen jeweils zwei Kandidaten direkt ins 16-köpfige Parlament zu wählen. Parteien gibt es nicht in Tuvalu, alle Kandidatinnen und Kandidaten treten als unabhängige Bewerber an.

Auch der Premierminister muss sich diesem Wettbewerb aussetzen. Schon wenige Stimmen entscheiden über politische Karrieren. Bei der Wahl 2019 schaffte Natano in Funafuti, dem Hauptstadt-Atoll, um sechs Stimmen den Sprung ins Parlament, das ihn dann zum Premierminister wählte. Diesmal hatte der 66-Jährige laut Wahlergebnis 17 Stimmen zu wenig. Seine Amtszeit ist damit zu Ende. Und in der ganzen Welt fragt man sich, was das für die geopolitische Lage im Pazifik bedeutet.

China wirbt um die Gunst der Inselstaaten

Die USA, Australien und andere Partner der freien Welt schauen seit geraumer Zeit mit bangen Blicken auf die stolzen kleinen Inselstaaten Ozeaniens. Denn Chinas autoritäre Regierung wirbt im Rahmen ihres globalen Infrastruktur-Programms "Belt and Road Initiative" um die Gunst besagter Inselstaaten. Lange wähnte der Westen sie wie selbstverständlich auf seiner Seite - das ist jetzt anders. Zum Beispiel haben die Salomonen mit China diverse Vereinbarungen geschlossen, nachdem Peking mit Bargeld, Sportstättenbau und anderen Hilfen Anreize geschaffen hat. Erst kürzlich beendete die winzige Republik Nauru ihre diplomatischen Beziehungen mit Taiwan, um die mit China wieder aufzunehmen; Chinas Regierung verbittet sich offizielle Beziehungen anderer Länder zu Taiwan, weil sie Taiwan als Teil ihres Territoriums sieht. Und nun könnte also auch Tuvalu umschwenken.

Tuvalu ist einer der letzten Staaten, die noch diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Während seiner Amtszeit hat Kausea Natano daran nicht gerüttelt. Aber Finanzminister Seve Paeniu, der gerne Tuvalus nächster Premierminister werden würde, erklärte vor der Wahl, dass es in Tuvalus Regierung Streit darüber gebe, ob China oder Taiwan besser sei für das Land. "Deshalb finde ich, dass das geprüft werden kann", sagte er. Sein Sitz im Parlament war bei der Wahl nicht in Gefahr.

In seinem Wahlkreis, dem Atoll Nukulaelae mit nur ein paar Hundert Menschen, waren er und der frühere Minister Namoliki Sualiki die einzigen Kandidaten, deshalb gewannen sie automatisch. Am Samstag, als klar war, dass Premier Natano gescheitert war, wiederholte Paeniu in der Nachrichtenagentur Reuters seinen Standpunkt in der China-Taiwan-Frage. "Unter Premier Natano gab es ausführliche interne Diskussionen über unsere politische Haltung, sodass sich die neue Regierung zweifellos mit dieser Angelegenheit befassen und ihren politischen Standpunkt entsprechend festlegen muss", sagte er.

Diese Woche werden die Abgeordneten in Funafuti aushandeln, wer die Regierung bilden darf. Acht Kandidaten sind nach der Wahl neu, die Hälfte des Parlaments wurde also ausgetauscht, Prognosen sind deshalb schwierig. Außer Seve Paeniu will auch Enele Sopoaga aus dem Wahlkreis Nukufetau Regierungschef werden. Sopoaga war das schon mal, von 2013 bis 2019. Er sagt, dass er als Premier an Tuvalus Taiwan-Politik nichts ändern würde. Dafür steht er für den zweiten großen Streitpunkt in Tuvalus Politik, den sogenannten Falepili-Union-Vertrag mit Australien.

Die Möglichkeit der Umsiedlung nach Australien bei steigendem Meeresspiegel ist umstritten

Kausea Natano hat diesen Vertrag Anfang November mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese unterzeichnet. Er bringt Menschen aus Tuvalu unter anderem die Möglichkeit, nach Australien umzusiedeln, wenn sie wegen des Klimawandels nicht in ihrer Heimat bleiben können. Tuvalu ist vom steigenden Meeresspiegel besonders bedroht. Teilweise ist dessen Gebiet so schmal, dass man über Land vom einen Ufer zum anderen schauen kann.

Politiker denken schon konkret darüber nach, wie Tuvalu als Nation überleben kann, wenn das Meer ihre Atolle eines Tages komplett überspült. Der Falepili-Union-Vertrag bietet Auswege. Allerdings hat sich Canberra dafür ein Vetorecht bei Tuvalus sicherheitspolitischen Entscheidungen einräumen lassen. Viele in Tuvalu halten den Vertrag deshalb für einen Anschlag auf die Souveränität ihres Landes. Enele Sopoaga, in der vergangenen Legislaturperiode Oppositionsführer, schimpfte besonders laut. Der Vertrag ist noch nicht in Kraft getreten. Sopoaga hat versprochen, ihn aufzulösen, wenn er wieder Regierungschef wird. "Ich würde den sicher wegschmeißen", sagte er Ende November im Sender Radio New Zealand.

Seve Paeniu wiederum unterstützt den Falepili-Union-Vertrag. Intensive Debatten kommen also auf die Parlamentarier zu, ehe die neue Regierung steht. Aber zunächst einmal müssen sie zusammenkommen, das ist in Tuvalu ein Projekt für sich. Als die Wahlergebnisse am Samstag vorlagen, schickte die Regierung Boote los, um die Wahlgewinner von ihren Inseln zum Parlament auf Funafuti zu bringen. Diese liegen weit auseinander. Die Bootsreisen dauern bis zu 27 Stunden.