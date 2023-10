Das US-Militär hat eine Drohne des Nato-Partners Türkei in Syrien abgeschossen. Sie sei in Richtung der US-Streitkräfte geflogen, hieß es aus dem Pentagon. Die US-Befehlshaber vor Ort seien dann zu der Einschätzung gelangt, dass eine "potenzielle Bedrohung" bestanden habe. Daraufhin habe ein US-Kampfjet des Typs F-16 die Drohne abgeschossen. Pentagon-Sprecher Pat Ryder sprach von einem "bedauerlichen Vorfall".

Er betonte, dass man derzeit keine Hinweise darauf habe, dass die Türkei absichtlich auf das US-Militär gezielt habe. Es seien außerdem keine US-Streitkräfte verletzt worden.

US-Außenminister Lloyd Austin habe mit seinem türkischen Kollegen über den Vorfall gesprochen und eine "ergiebige Diskussion" geführt, sagte der Pentagon-Sprecher. "Wir werden niemals das legitime Recht der Türkei infrage stellen, ihr Volk vor Terroristen zu schützen", betonte er. Man stehe fest an der Seite des Nato-Partners im Kampf gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK. "Wir sind weiterhin besorgt über die möglichen Auswirkungen einer militärischen Eskalation in dieser Region", sagte Ryder.

In der Nacht zum Donnerstag zerstörte das türkische Militär bei Luftangriffen 30 Ziele militanter Kurden in Nordsyrien, darunter eine Ölquelle, ein Lager und Unterstände. Außerdem seien zahlreiche Kämpfer getötet worden, so das türkische Verteidigungsministerium.

Die von der Kurdenmiliz YPG geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sind im Kampf gegen islamistische Terroristen in Syrien ein enger Verbündeter der USA. Die Türkei geht militärisch wie gegen die PKK auch gegen die SDF vor und listet beide als Terrororganisationen.

Wenige Tage zuvor hatte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK einen Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara verübt. Medienberichten zufolge hat das türkische Militär daraufhin eine Luft-und-Boden-Offensive in Nordsyrien begonnen.