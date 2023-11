Im Januar 2020 war Recep Tayyip Erdoğan zum letzten Mal in Berlin. Anlass war eine Konferenz zum Konflikt in Libyen, Angela Merkel war noch Kanzlerin. Der globale Krisenteppich sah damals anders aus: In der Ukraine gab es noch keinen ausgewachsenen Krieg, der die Weltöffentlichkeit beschäftigte, sondern territorial begrenzte bewaffnete Auseinandersetzungen im Osten des Landes. Auch im Nahen Osten war es verhältnismäßig ruhig. Die schwierige Haltung Erdoğans zu Israel war deshalb kein Thema.

Das wird bei diesem Staatsbesuch anders sein, denn in den vergangenen Wochen äußerte sich der türkische Präsident wiederholt israelfeindlich. Die radikalislamische Hamas beschrieb er als Befreiungsorganisation, Israel als "Terrorstaat". Die aus seiner Sicht bedingungslose Unterstützung der EU und der USA prangerte er an.

Leicht angespannt-distanziert ist deshalb vielleicht eine treffende Beschreibung für die Stimmung zwischen der türkischen und der deutschen Regierung vor Erdoğans Besuch in Berlin an diesem Freitag. Steffen Hebestreit, der Sprecher von Bundeskanzler Scholz, setzt vor dem Besuch auf Dialog: Man müsse auch mit den Partnern sprechen, deren Werte man nicht teile. Scholz bekräftigte im Bundestag, dass er Differenzen deutlich machen und ansprechen werde: "Das ist in dieser Frage ganz wichtig, dass da Klarheit herrscht und man sehr deutlich seine eigene Position auch vorbringt." Die Sicherheit Israels, das hat Scholz mehrfach betont, gehöre zur deutschen Staatsräson.

Scholz braucht Erdoğan

Erdoğan, der seit mehr als 20 Jahren in der Türkei an der Macht ist, ist wichtig für Deutschland und Europa. Auch, weil er bei vielen Konflikten eine Vermittlerrolle einnehmen könnte. Er redet beispielsweise noch mit Putin und verkauft gleichzeitig Drohnen an die Ukraine. Außerdem setzt er sich für Neuauflagen des Getreide-Deals ein, den Russland im Juli hat auslaufen lassen. Er ist Präsident eines Nato und eines wichtigen Transitlandes für Asylsuchende, und Kontakte zur Hamas hat Erdoğan auch. Deutschlands diplomatische Bemühungen um die Freilassung der deutschen Geiseln waren bislang erfolglos. Ob sich das mit der Unterstützung des türkischen Präsidenten ändern könnte, wird sich zeigen.

Am Freitagnachmittag wird Erdoğan zunächst am Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walther Steinmeier empfangen. Vor dem Abendessen mit Scholz im Kanzleramt soll es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Das wird der einzige Termin während Erdoğans Besuch sein, an dem sich die beiden Politiker öffentlich äußern. Auch Fragen von Journalisten sind zugelassen, was bei ausländischen Staatsbesuchen in der Vergangenheit nicht immer der Fall war und scharf kritisiert wurde. Die Abreise ist noch für denselben Abend geplant.

Dass die türkische Wirtschaft angeschlagen ist und die Ampel zuletzt einen neuen Kurs beim Thema Migration eingeschlagen hat, wird neben den Kriegen in der Ukraine und in Israel voraussichtlich ebenfalls Thema des Treffens sein. Mittlerweile liegt der Beschluss des EU-Türkei-Abkommens sieben Jahre zurück - Innenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte bereits Ende September eine Erneuerung des Migrationsabkommens und auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer hatten Scholz zuvor beauftragt, sich für die Wiederbelebung des Abkommens einzusetzen. Von türkischer Seite kann wohl die Bitte nach einer Zustimmung zur Erweiterung des Verteidigungsarsenals um 40 Eurofighter erwartet werden. Weil Deutschland an der Produktion beteiligt ist, muss das Land jedem Export zustimmen.