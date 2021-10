Türkei:Neuer Gezi-Prozess beginnt

Von Tomas Avenarius

Fast acht Jahre nach den Gezi-Protesten in der Türkei wird das Gerichtsverfahren wegen eines angeblichen Umsturzversuches neu aufgerollt. Das hoch politisierte Verfahren ist ebenso kompliziert wie umstritten: Vor Gericht stehen 52 Angeklagte. Gegen einen Teil von ihnen wird schon seit Jahren verhandelt. Unter ihnen sind der Kulturmäzen Osman Kavala und der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar.

Gleichzeitig ist das Verfahren ein neuer Prozess: Angeklagt werden darin Anhänger des Istanbuler Fußballklubs Beşiktaş. Sie hatten sich an die Seite der Gezi-Protestierer gestellt und diese bei den wochenlangen Demonstrationen unterstützt. Diese Fußballfans waren in einem früheren Prozess bereits freigesprochen worden. Das Urteil wurde aber von einem höheren Gericht kassiert.

Die Gezi-Proteste gegen die Politik des heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Jahr 2013 gehören zu den einschneidendsten politischen Ereignisse in der jüngeren Geschichte der Türkei. Erdoğan, der damals noch Ministerpräsident war, hatte die breiten zivilgesellschaftlichen Demonstrationen gegen die Rodung eines kleinen Parks am Taksim-Park in der Istanbuler Innenstadt mit größter Härte niederschlagen lassen. Mehrere Menschen starben bei den am Ende landesweiten Protesten gegen den geplanten Bau eines Einkaufszentrums auf dem Gelände des Gezi-Parks.

Wie das Verfahren ausgeht ist vollkommen offen

Der Ausgang des jetzigen Verfahrens ist vollkommen offen. So stellte ein Teil der Anwälte bereits Anträge, die Zusammenlegung dieser beiden Verfahren in einem einzigen Gerichtsprozess wegen juristischer Unstimmigkeiten rückgängig zu machen. Sie als Strafverteidiger hätten erst aus den Medien von der Zusammenlegung erfahren, die Staatsanwaltschaft habe sie nicht darüber informiert.

Die Anwälte argumentierten bei Prozessbeginn, die beiden Verfahren hätten nichts miteinander zu tun. Das Verfahren gegen Osman Kavala ziele auf "politische Rache". Der Vorsitzende Richter wies diese Anträge aber sofort zurück. Der seit vier Jahren ohne ein Gerichtsurteil in Untersuchungshaft sitzende Kulturmäzen Kavala hat ohnehin schon mehrfach seine Freilassung gefordert und wurde ebenfalls bereits freigesprochen. Er kam aber nicht frei: Stattdessen wurde umgehend ein neues Verfahren gegen ihn eröffnet.

Die Angeklagten und auch Kavala selbst waren bei dem Prozess im Istanbuler Justizpalast nicht anwesend, sondern wurden per Video zugeschaltet: Kavala, der als einziger in Haft ist, direkt aus dem Gefängnis in Silivri. Er wies alle Vorwürfe zurück. "Ich habe niemanden Anweisungen gegeben", sagte er. Auch für die Spionage-Vorwürfe gegen ihn gebe es keinerlei Beweise. Die gesamte Anklage sei "gegenstandslos".

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert Kavala freizulassen.

Das Schicksal Kavalas ist ein Politikum. Während die türkische Zivilgesellschaft, internationale Menschenrechtsorganisationen und ausländische Regierungen seine Freilassung fordern, bestehen die türkische Regierung und die Justiz weiterhin darauf, dem Kulturmäzen als angeblichem Kopf und Initiator der Proteste den Prozess zu machen. Kavala habe den Umsturz der Regierung Erdoğan betrieben.

Kavalas Fall ist dadurch längst zu einer internationalen Frage geworden und kann für die Türkei politisch sehr gefährlich werden. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vom Dezember 2019 muss Kavala unverzüglich freigelassen werden. Die türkische Justiz ignoriert dieses Urteil aber. Als Entscheidungsfrist ist der 30. November festgelegt. Danach könnte der Europarat den Ausschluss der Türkei aus der internationalen Organisation betreiben. Die Türkei ist ein Gründungsmitglied des Europarats.

Dies würde mit der Suspendierung der Stimmrechte beginnen, könnte aber am Ende zum Ausschuss des Landes aus dem Europarat führen. Sollte dies eintreten, würde die Türkei damit einen ihrer letzten Anker in Europa verlieren: Die Beziehungen der Regierung Erdoğan zu fast allen Staaten Europas sind angespannt, der Prozess einer EU-Mitgliedschaft der Türkei ist tot, das Verhältnis Ankaras zur Nato als amerikanisch-europäischem Verteidigungsbündnis ist ebenfalls schwer belastet.

Auch Deutschland wiederholte die Kritik an der Türkei: Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, hatte am Donnerstag laut dpa gemeinsam mit der französischen Botschafterin für Menschenrechte, Delphine Borione, die jahrelange Inhaftierung des Kulturförderers Kavala kritisiert. Sie appellierten an Ankara, den "internationalen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen und die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der die sofortige Freilassung von Osman Kavala fordert, unverzüglich umzusetzen".