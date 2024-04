USA:Eine Geldsorge ist Trump los - vorübergehend

Von Fabian Fellmann, Washington

Donald Trump war zum Scherzen aufgelegt am Morgen des 1. April. "Ich unterbreche meine Kampagne", schrieb er in einer Textnachricht an seine Anhänger. Ein Link darunter führte auf seine Webseite, wo der frühere Präsident einen "Happy April Fool's Day" wünschte. Kein Aprilscherz war allerdings die Bitte um Spenden gleich darunter, ebenso wenig wie das Versprechen des designierten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner: Niemals werde er aufgeben. In Großbuchstaben, versteht sich.