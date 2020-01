Die US-Demokraten haben für 2020 nur ein Ziel: Donald Trump muss abgewählt werden. Dafür braucht es einen Kandidaten, der die Massen überzeugt. Es muss jemand sein, der nicht nur mehr Wähler an die Urnen bringt als Hillary Clinton 2016, sondern auch in Trump-Staaten wie Arizona und Georgia den amtierenden Präsidenten schlagen kann.

Das Feld der Bewerber ist außerordentlich groß. Vier Kandidaten aber stechen heraus: Der moderate Ex-Vizepräsident Joe Biden und die beiden linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Und der Bürgermeister von South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, der sich auf Platz vier in den Umfragen vorgearbeitet hat. Interessant dürfte auch das Abschneiden des früheren New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg sein, der aber erst am Super Tuesday am 3. März erstmals zur Wahl steht.

Doch auch die anderen verbliebenen Bewerber wollen die am 3. Februar beginnenden Vorwahlen der Demokraten gewinnen, um im Spätsommer 2020 auf dem Parteitag der Demokraten zum Herausforderer von Trump gekürt zu werden.

In diesem Jahr müssen die Kandidaten ausloten, ob sie genug Unterstützer finden - und vor allem, ob sie genug Geld zusammenbekommen, um ihre Vorwahlkämpfe und dann womöglich einen Präsidentschaftswahlkampf zu finanzieren. Mehrere Kandidaten haben ihre Kandidatur bereits zurückgezogen, darunter der durchaus bekannte Texaner Beto O´Rourke, die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand oder Kamala Harris aus Kalifornien.