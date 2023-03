Von David Pfeifer, Bangkok

Wer in Bangkok lebt, bekommt gerade viele Anfragen aus ganz Asien. "Stimmt es wirklich, dass man bei euch ganz legal kiffen darf?", fragt ein Schauspiel-Agent aus Pakistan, der für seine Stars eine Reise in den Rausch organisieren will, denn dort darf man nicht mal öffentlich Alkohol trinken. "Wie lange wird das so bleiben?", möchte eine Reiseveranstalterin aus Indonesien wissen. Ihre Kunden wollen jetzt auf thailändischen Inseln Urlaub machen, denn in Indonesien, wie auch in Kambodscha, Singapur oder Malaysia, sind der Handel und der Konsum von Marihuana nach wie vor illegal und werden hart bestraft.