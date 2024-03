Von Finn Walter, Grünheide

In einem Waldstück im brandenburgischen Grünheide stehen Zelte. Sie schimmern blau und grün durch die dürren Kiefern hindurch. Zwanzig sind es vielleicht, nur wenige Hundert Meter entfernt grenzt der Wald an den Zaun der Gigafactory von Tesla. Junge Menschen in Klettergurten hängen zwischen den Bäumen und montieren Hütten und Plattformen in einigen Metern Höhe. Hoch genug jedenfalls, dass die Polizei sie nicht ohne Hilfsmittel erreichen kann. Auf einem Banner steht "Water is a human right". Wasser ist ein Menschenrecht.