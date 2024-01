Am Samstag wählt Taiwan einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Die Taiwanerinnen und Taiwaner haben die Wahl zwischen zwei Richtungen. Auf der einen Seite steht die bisherige Opposition, die zwei eher china-freundliche Kandidaten ins Rennen schickt. Auf der anderen Seite steht der Führende in Umfragen, der bisherige Vizepräsident Lai Ching-te von der Demokratischen Volkspartei. Er setzt sich für ein von China unabhängigeres Taiwan ein. Wie wird die Volksrepublik China auf das Wahlergebnis reagieren? Denn für den Machthaber in Peking, Xi Jingping, ist die Eingliederung Taiwans "historisch unvermeidbar", wie er gerade wieder betont hat. Droht eine Eskalation des Konflikts um die kleine Insel vor dem chinesischen Festland?