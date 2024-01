Dass Barrierefreiheit nicht nur ein Anliegen "einer Minderheit mit körperlichen Behinderungen" sei, sondern angesichts der alternden Bevölkerung ein Thema, dem sich die Politik schnellstens annehmen sollte - das stellte die EU-Kommission schon vor 25 Jahren fest. Seitdem haben zwar viele Städte und Gemeinden in Deutschland Projekte initiiert, um den Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren besser gerecht zu werden. Doch eine Studie des Berliner Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) zeigt, dass die bisherigen Bemühungen bei Weitem nicht reichen - und die Zeit drängt. Alte Menschen, die zu Hause leben, haben demnach mit vielen Barrieren zu kämpfen, in ihrer Wohnung wie in der unmittelbaren Umgebung.

Für die Untersuchung wurden deutschlandweit 1005 pflegende Angehörige befragt. 39 Prozent von ihnen gaben an, in der Wohnung der Pflegebedürftigen sei eine sichere Nutzung von Bad und Toilette nicht gegeben, 43 Prozent schätzen das Treppenhaus als unsicher ein. 50 Prozent beklagen, das Wohnhaus ihrer pflegebedürftigen Angehörigen sei schlecht an Busse und Bahnen angebunden. 40 Prozent nehmen die Fußwege im Wohnumfeld als nicht gut geeignet wahr "für Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit". Als schlecht oder sehr schlecht stufen viele der Befragten die "Versorgungsmöglichkeit mit Gütern des täglichen Bedarfs" ein (21 Prozent), die Verfügbarkeit von Tagespflege (29 Prozent) oder den Zugang zu Fachärzten (45 Prozent).

Pflegegerechtes Wohnen als Beitrag zur gesundheitlichen Prävention

Die Autoren der Studie erläutern, warum die Ergebnisse so brisant sind. Zum einen könnten sich ungünstige Wohnbedingungen "physisch, psychisch und sozial auf die Gesundheit älterer Menschen auswirken". Beispiel: Etwa 31 Prozent aller Menschen über 65 Jahre erleiden in Deutschland pro Jahr einen Sturz. Häufig passieren die Unfälle in den eigenen vier Wänden, die Folge sind oft Frakturen oder andere schwere Verletzungen. Das wiederum kann bedeuten, dass diese Menschen nicht weiter in der Lage sind, zu Hause zu wohnen, und in ein Pflegeheim umziehen müssen. Dabei sind Plätze in den Einrichtungen schon heute knapp.

Stürze wirken sich offenbar auch negativ auf die soziale Teilhabe der Betroffenen aus. Die Autoren zitieren Untersuchungen, die einen Zusammenhang von Stürzen oder der Angst vor Stürzen und Depressionen nahelegen. Zu befürchten ist, dass ältere Menschen ihren sozialen Radius und körperliche Aktivitäten noch mehr einschränken als sie das ohnehin tun. Was sich wiederum negativ auf Gesundheit und Wohlbefinden niederschlägt. Auch schlechte Gehwege oder mangelhafte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr tragen dazu bei, dass alte Menschen ihre Umgebung als feindlich wahrnehmen und sich zurückziehen. Ralf Suhr, der Leiter des ZQP, betont deshalb, dass alters- und pflegegerechtes Wohnen einen Beitrag zur gesundheitlichen Prävention darstellt. Alte Menschen könnten dann lange körperlich aktiv bleiben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Die ZQP-Studie zeigt, dass der Abbau vorhandener Barrieren praktisch alternativlos ist. Von den derzeit fünf Millionen Pflegebedürftigen leben 4,2 Millionen im eigenen Zuhause. Das entspricht auch dem Wunsch der meisten. Laut Statistischem Bundesamt werden bis 2050 etwa 7,5 Millionen Deutsche pflegebedürftig sein. Alles deutet darauf hin, dass bis dahin noch mehr Pflegekräfte fehlen werden als bisher, aktuelle Prognosen gehen von 280 000 bis 690 000 aus. Das bedeutet, dass 2050 etwa 6,5 Millionen zu Hause gepflegt werden, genauer gesagt: gepflegt werden müssen.

Es kommt zunehmend auf pflegende Angehörige an

Für die Dortmunder Pflegewissenschaftlerin Angelika Zegelin steht fest, dass nur die pflegenden Angehörigen einen Kollaps des Systems verhindern können. Sie fordert, häusliche Pflege zu stärken und Familien mehr zu unterstützen. Vor allem die Kommunen sieht sie in der Pflicht, eigene Pflegedienste einzurichten und Schulungen für Familienmitglieder anzubieten, die Angehörige zu Hause versorgen. Klar sei auch, dass noch mehr Menschen während dieser Pflegezeit für den Arbeitsmarkt ausfallen. Keine erfreulichen Aussichten für die Wirtschaft, der schon jetzt die Arbeitskräfte fehlen.

Auch für den Staat könnte es teuer werden. Offenbar erreichen die bisherigen Zuschüsse, die es etwa für den seniorengerechten Umbau von Bad und WC gibt, längst nicht für alle alten Menschen. Und wer eine niedrige Rente bezieht, kann sich den Umbau trotzdem nicht leisten. Betroffenen hilft es auch wenig, wenn Vermieter verpflichtet werden, die Kosten zu übernehmen. Sie werden sich das Geld früher oder später mit höheren Mieten zurückholen. Die Politik verdrängt diese Probleme bisher, die zunehmende Leere in den öffentlichen Kassen dürfte eine Lösung noch erschweren.

Wie also umgehen mit dem Befund der Studie, den ZQP-Leiter Suhr so zusammenfasst: Ein großer Teil der älteren pflegebedürftigen Menschen, die noch zu Hause leben können, wird durch Barrieren und unpassende Wohnverhältnisse in seinen Möglichkeiten eingeschränkt, "ein selbstbestimmtes und gesundheitsförderliches Leben zu führen". Wie lange kann sich die Gesellschaft diesen Missstand noch leisten?