Corona-Impfung:Stoff zum Selbermachen

Von Peter Burghardt und Antonie Rietzschel, Hamburg/Leipzig

In dem Blog von Professor Dr. Winfried Stöcker ist dieser Tage ganz oben ein Rezept für Quittenmarmelade zu finden. In den Einträgen darunter sind eine Anleitung für "die legale Herstellung eines (banalen) Peptid-Impfstoffs durch einen Arzt", wie es heißt, sowie mehrsprachige Neuigkeiten "über die individuelle Anti-Corona-Impfung aus Lübeck" vermerkt. Mit dieser individuellen Anti-Corona-Impfung aus Lübeck beschäftigen sich nun allerdings wieder die Behörden.

Am Samstag standen laut Polizei 50 Menschen vor dem Lübecker Flughafen an, weitere 150 Freiwillige hätten sich in der Abfertigungshalle aufgehalten. Der Unternehmer Stöcker ist einer der beiden Geschäftsführer des Airports. Flugbetrieb fand gerade keiner statt. Stattdessen sei dort "eine Impfaktion mit einem offensichtlich nicht zugelassenen Impfstoff durchgeführt" worden, so die Beamten.

Die Impfaktion ereignete sich demnach in einem eigens hergerichteten Büroraum, ehe Polizisten dazwischengingen. Sie nahmen Proben des "Impfstoffes", genutzte Spritzen sowie Impflisten mit, denn es besteht ein Anfangsverdacht wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz, einer Straftat also. Der Verdacht richte sich gegen vier Männer im Alter von 81, 80, 74 und 61 Jahren mit Wohnsitzen im Kreis Segeberg und Herzogtum Lauenburg, informiert die Staatsanwaltschaft.

Stöcker ist Mediziner. 1987 gründete er ein Unternehmen für Labordiagnostik, das er später für viel Geld an ein US-Unternehmen verkaufte. Der 74-Jährige betreibt aber immer noch ein eigenes Labor. Dort entwickelte er den von ihm angepriesenen "Impfstoff" gegen Covid-19, klinische Studien fehlen bis heute. Bei der Wirksamkeit verweist Stöcker auf sich und seine Mitarbeiter, die sich den Stoff haben spritzen lassen. Das Paul-Ehrlich-Institut und das Landesamt für soziale Dienste hatten bereits im vergangenen Jahr Anzeige gegen Stöcker erstattet, bei der Staatsanwaltschaft Lübeck läuft seit Herbst 2020 ein Verfahren gegen den Professor wegen der Herstellung und Verabreichung eines nicht genehmigten Arzneimittels.

Mehrere Ärzte wollen "Impfstoff" verabreichen

Stöcker, der sich anwaltlich von dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki vertreten lässt, hielt das nicht davon ab, seinen Impfstoff weiter zu spritzen. Im sächsischen Kiesdorf standen im Juli mehr als 150 Menschen vor dem dortigen Kulturzentrum Schlange. Wo normalerweise Essen für Schulen und Kindertagesstätten gekocht wird, verabreichten mehrere Ärzte den "Impfstoff". Stöcker selbst soll auch vor Ort gewesen sein.

Stöcker ist in der Lausitz aufgewachsen. Obwohl er heute im Kreis Herzogtum Lauenburg wohnt, blieb er der Region treu, gilt als wichtiger Arbeitgeber und Wohltäter. Eine Tochterfirma der von ihm gegründeten Firma hat hier ihren Standort, wovon auch Hotels und Restaurants in der Gegend profitieren. Stöcker ließ das Jugendstilkaufhaus in Görlitz sanieren, will am Berzdorfer See investieren. 2019 spendete er der AfD 20 000 Euro. Dass er auch noch auf eigene Faust einen "Impfstoff" entwickelt hat, rechnen ihm seine Unterstützer hoch an. Dass er dafür keine Zulassung hat, sehen sie nicht als sein Versäumnis, sondern als Versuch der Pharmaindustrie, einen Konkurrenten ausbremsen zu wollen. In den vergangenen Monaten soll es in der Region mehrere größere Impfaktionen gegeben haben - anders als in Lübeck schritt die Polizei nicht ein.

Die Staatsanwaltschaft Görlitz ermittelt, eilig scheint man es nicht zu haben. Der Sächsischen Zeitung sagte ein Sprecher, man warte auf die Entscheidung aus Lübeck: "Wir wollen vermeiden, dass es in dieser Sache widersprüchliche Entscheidungen gibt." Die Nachfrage nach dem Stöcker-Stoff scheint ungebrochen zu sein. Bei der sächsischen Landesdirektion haben mittlerweile mehrere Ärzte um die Genehmigung gebeten, das Vakzin herstellen zu dürfen. Sie verweisen auf den "individuellen Heilungsversuch".