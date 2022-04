Steinmeier am Dienstag bei einem Besuch in Polen: Der Besuch in Kiew ist vorerst geplatzt.

Der ukrainische Präsident Selenskij verweigerte dem Bundespräsidenten offenbar den Empfang in Kiew. Nicht nur SPD-Politiker reagieren befremdet.

Von Bernd Kramer

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wollte mit seinen Amtskollegen aus Polen und dem Baltikum nach Kiew reisen - ist dort aber offenbar nicht willkommen. In der Berliner Politik stößt die Ausladung durch die Ukraine in ersten Reaktionen auf Unverständnis.

Irritiert äußerte sich etwa SPD-Außenpolitiker Michael Roth, der am Dienstag mit den Koalitionsabgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne) in Kiew war. "Uns erreichte diese Nachricht, als wir bereits in der Ukraine waren. Ich konnte es anfangs gar nicht glauben", sagte Roth im Interview mit dem Spiegel. "Gerade jetzt ist es doch wichtig, im Gespräch zu bleiben. Ich bin über diese Ablehnung sehr enttäuscht. Sie ist gegenüber unserem Staatsoberhaupt auch nicht gerechtfertigt."

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte der Rheinischen Post: "Die Reise des Bundespräsidenten nach Kiew wäre ein deutliches außenpolitisches Zeichen der Solidarität gewesen." Steinmeier sei der ranghöchste Vertreter der Bundesrepublik. "Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass ein Besuch des Bundespräsidenten die fortdauernde Hilfe unseres Landes hätte unterstreichen können."

Der SPD-Abgeordnete und früherer Parteivize Ralf Stegner schrieb auf Twitter: "Ein Besuch unseres Staatsoberhaupts in der Ukraine hätte die deutsche Solidarität mit der von Putins Armee überfallenen Ukraine zum Ausdruck gebracht, zumal wir auch im Vergleich enorme ökonomische, politische, humanitäre und militärische Unterstützung leisten." Die Kritik an der Russlandpolitik Steinmeiers entbehrten "politischer Substanz".

Der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schrieb auf Twitter, jeder dürfe Steinmeier kritisieren. "Aber: Das Staatsoberhaupt Deutschlands so zu brüskieren und gleichzeitig täglich Forderungen an Deutschland zu stellen, ist auch angesichts des brutalen Kriegs Putins meines Erachtens falsch."

Ukrainische Regierung lädt Scholz nach Kiew ein

In der Bild-Zeitung übte der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, Kritik an der Ausladung. "Ich hoffe, dass der Besuch des Bundespräsidenten in Kiew nur aufgeschoben ist und in den kommenden Wochen nachgeholt werden kann."

Verständnis für die Ausladung zeigte dagegen der ehemalige Chef der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung Ralf Fücks, der kürzlich mit seiner Frau Marieluise Beck, ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete und Osteuropaexpertin, ebenfalls in die Ukraine gereist war. "Statt beleidigt zu reagieren, sollten wir realisieren, wie tief die Enttäuschung und Bitterkeit über die deutsche Politik sitzt, nicht nur in Kiew", schrieb er mit Verweis auf Steinmeier bei Twitter. So äußerte sich dort auch die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sara Nanni: "Nur wer völlig ignorant ist, kann ernsthaft überrascht und brüskiert von dieser Ausladung sein. Man muss das nicht gut finden. Aber überraschen sollte es niemanden. Auch Steinmeier selbst nicht."

Nach der Ablehnung eines Besuchs des deutschen Bundespräsidenten hat die Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kiew eingeladen. "Das haben wir auch so kommuniziert, dass mein Präsident und die Regierung sich darauf sehr freuen würden, wenn der Bundeskanzler Olaf Scholz Kiew besucht", sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, am Dienstagabend auf ProSieben und Sat.1. Bei dem Besuch solle es darum gehen, wie Deutschland der Ukraine mit schweren Waffen im Kampf gegen Russland helfen kann. "Darauf freut sich mein Präsident", sagte Melnyk.