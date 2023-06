Von Delna Antia, Alexandra Föderl-Schmid, Cathrin Kahlweit und Werner Reisinger

Die SPÖ hatte am vorigen Wochenende den falschen Kandidaten zum neuen Vorsitzenden gekürt. Bei der Auszählung auf dem Parteitag in Linz waren die Stimmen vertauscht worden. Nicht Hans Peter Doskozil hatte tatsächlich die meisten erhalten, sondern Andreas Babler. Doskozil war nur zwei Tage Parteichef, am Montag übernahm Babler. Die Reaktion der Medien fiel dementsprechend aus: Das sei peinlich und dilettantisch. Die Süddeutsche Zeitung stellte bekannten SPÖ-Mitgliedern die Frage: Wer soll diese SPÖ jetzt noch wählen?

Christian Kern, früherer Parteichef und Kanzler

"Ich hatte Hans Peter Doskozil unterstützt, weil ich meine, dass er am ehesten eine rechtspopulistische Regierung in Österreich verhindern könnte. Es ist anders gekommen. Aber Österreichs Politik ist der Kontinent der schlampigen Verhältnisse. Wenn eine schnelle Erholung der FPÖ nach Ibiza möglich war, dann hat die SPÖ allemal die Chance, sich politisch zu fangen. Innerhalb eines Jahres ist das vielleicht alles wieder vergessen. Am Ende zählt für die Wählerinnen und Wähler, was unterm Strich für sie herauskommt. Die Sozialdemokratie ist europaweit unter Druck. In Spanien, Schweden, Finnland und selbst in Portugal läuft es nicht mehr rund. Klimawandel, ein globaler Wirtschaftskrieg und eine völlig neue Sicherheitslage in Europa verlangen neue Antworten. Unser Erfolgsmodell der Nachkriegszeit löst sich gerade auf. Sozialdemokratie darf nicht nur die Anpassungsschmerzen lindern, sondern muss glaubwürdig formulieren, wie wir den Wohlstand in einer intakten Natur nicht nur verteilen, sondern auch, wie wir ihn schaffen wollen."

Kai Jan Krainer, SPÖ-Finanzsprecher

"Eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher soll jetzt die SPÖ wählen, weil wir Politik für sie machen. Es hat noch nie eine so schlechte, schwache Bundesregierung gegeben, seitdem ich Politik mache. Man sieht das an den nackten Zahlen: Die haben sich vorgenommen, die Kinderarmut zu halbieren, stattdessen ist sie um 25 Prozent gestiegen. Und das, obwohl die Regierung 40 Milliarden Euro an Förderungen ausgegeben hat; aber sie haben nicht an die Kinder gedacht. Egal ob es die Pandemie war oder jetzt die Teuerung - sie haben immer nur versucht, Probleme mit Geld zu erschlagen. Nur die Aktionäre von Energieunternehmen sind total glücklich. Was die SPÖ angeht, so waren die letzten Tage sowohl für Hans Peter Doskozil als auch für Andreas Babler, der das bessere Ende hatte, unzumutbar. Die zwei mussten das ausbaden. Man wird sich an diese Wahlmisere erinnern, aber als Anekdote, und nicht als Problem. Der Ruf, die SPÖ sei nicht nur wählunfähig, sondern auch nicht wählbar, ist eine Episode; ich erlebe die Stimmung, zumal in der Partei, ganz anders. Ich war in dieser Woche bei einer Sitzung bei mir im Bezirk Landstraße, es waren 150 Leute da - und die Aufbruchsstimmung war absolut spürbar. Es gab eine positive Stimmung, auch gegenüber Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil, die sich als faire Verlierer gezeigt haben. Insbesondere aber gegenüber Andreas Babler, weil er der Kandidat der Herzen war. Jetzt wollen die Mitglieder laufen, und genau das tut auch Babler. Der Anti-Establishment-Kandidat hat aus dem Nichts aus einer Mitgliederbefragung ein Drittel-Drittel-Drittel-Ergebnis gemacht, dann verwehrt man ihm die Stichwahl, weil man Angst hat, dass er gewinnt. Und dann gewinnt er am Parteitag. Das zeigt, dass es in den vergangenen Jahren Blockaden von einzelnen Personen in der Parteiführung gegeben hat, und dass die sich jetzt aufgelöst haben."

Eva-Maria Holzleitner, Abgeordnete im Nationalrat und Vorsitzende SPÖ-Frauen

"Wer die SPÖ jetzt noch wählen soll? Gerade nach den Turbulenzen der letzten Tage trotzdem diejenigen, die sehen: Wir werden von der aktuellen Regierung nicht gehört und nicht vertreten. Ich denke, ein großes Potenzial, das Andi Babler aktivieren kann, sind diejenigen, die sich bei den letzten Wahlen bewusst entschieden haben, nicht wählen zu gehen. Weil sie sich nicht angesprochen gefühlt haben, weil sie in atypischen Beschäftigungsverhältnissen sind, wo viele hart an der Armutsgrenze entlangschrammen. Auch all jene, die sehen, dass es in der Gesellschaft dringend einen Wandel braucht. Weil wir inzwischen große Ungleichheiten haben: Um das zu sehen, muss man gar nicht selbst von Armut betroffen sein. Dazu braucht es nur ein gewisses Gespür für Gerechtigkeit. Auch um zu sehen, dass es große Ungleichheiten gibt in der Entlohnung von Frauen und Männern. Andi Babler macht authentische Politik. Er kann diese Gruppen ansprechen. Er kann das auch, weil er ein großes rhetorisches Talent besitzt. Auch klar mit dem Anspruch zu sehen: Was ist in der letzten Zeit alles passiert? Das alles muss man aufarbeiten, man wird etwas vorlegen müssen, dass wir in Zukunft nicht mehr Ergebnisse falsch in Excel-Listen eintragen. Und dann werden wir uns auf die Inhalte konzentrieren. Auch die Mittelschichten besitzen ein Gerechtigkeitsempfinden, haben einen progressiven Anspruch, die Gesellschaft umzugestalten. Die Kindergrundsicherung, die wir wollen, nur als Beispiel. Es geht auch klar darum, eine rechtskonservative Mehrheit zu verhindern. Diese haben wir in Niederösterreich, in Salzburg und in Oberösterreich schon seit Jahren. Wir sehen, dass die ÖVP in den Ländern eine große Nähe zur FPÖ hat. Wir wollen kein Österreich, das zurückfällt in die 1950er - und dafür braucht es ein progressives Bündnis. Auch eines, das klar proeuropäisch positioniert ist, und auch das hat Andi Babler klargestellt. Wir wollen keine Regierung, die sich dann mit Orbán und Meloni zusammentut, sondern mit den proeuropäischen Kräften - ich bin überzeugt, dafür gibt es ein breites Bündnis in der Bevölkerung, das man wachrütteln muss."

Brigitte Ederer, ehemalige EU-Staatssekretärin

"Man muss eingestehen, dass die österreichische Sozialdemokratie derzeit ein bedrückendes Bild abgibt. Die Frage, ob die SPÖ in Zukunft wählbar ist, stellt sich sicher für potenzielle frühere Wähler. Aber bei aller Irritation muss doch festgehalten werden, dass die Ziele und Grundsätze der SPÖ auch 134 Jahre nach ihrer Gründung noch hochaktuell sind. Es gibt keine andere Partei, die bei der Bewältigung der heutigen gesellschaftlichen Aufgaben auf soziale Gerechtigkeit und den Zusammenhalt der Bevölkerung so großen Wert legt wie die SPÖ. Wie verringern wir das Auseinanderklaffen der Einkommens- und Vermögensunterschiede, wie bewältigen wir die neuen Herausforderungen der Arbeitswelt, wie schaffen wir die energiepolitische Transformation, wenn nicht immer großes Augenmerk darauf gelegt wird, dass sozial Schwächere gerecht bei diesen Veränderungen behandelt werden? Der Zusammenhalt einer Gesellschaft ist ein hohes Gut, und die Sozialdemokratie steht für Lösungen, die dieses Miteinander ermöglichen. Wie löst man Sicherheitswünsche und Migration? Wie sichert man dabei Menschlichkeit und sozialen Frieden? Nur die Sozialdemokratie versucht, hier einen Weg zu beschreiben, der letztendlich einen gesellschaftlichen Kompromiss darstellen muss. Auf EU-Ebene gilt es klarzustellen, dass der Staat nicht in erster Linie Notnagel für Marktversagen sein kann, sondern dass modernes staatliches Agieren gerade in der Industriepolitik für die notwendigen Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit sorgt. Und schließlich braucht es eine neue Form von sozial gerechter Globalisierung. All diese Herausforderungen bedürfen einer politischen Kraft, bei der Gerechtigkeit und Solidarität bereits bei der Gründung im Mittelpunkt standen. Genug an Gründen, um auch in Zukunft SPÖ wählen zu können."

Muna Duzdar, Staatssekretärin in der Regierung Kern

"Ich habe mit einigen Leuten geredet, und von denen hieß es: Fehler passieren. Deswegen wird jetzt nicht die Partei nicht mehr gewählt. Das war eine Panne und natürlich peinlich für die Partei. Aber dass jetzt versucht wird, diesen Vorfall mit Ibiza oder den Korruptionsvorwürfen zu vergleichen, ist überzogen. Womit die anderen Parteien FPÖ und ÖVP hier zu tun haben, ist eine völlig andere Ebene. Andi Babler ist nun Parteivorsitzender, und das ist geklärt. Natürlich hätte man sich gefreut, wenn der Sieg beim Parteitag in Linz verkündet worden wäre. Da hat man ihm den Siegesmoment genommen. Aber es geht nicht darum zu feiern, sondern die Partei zu führen und das Land im Interesse der Bevölkerung zu gestalten. Das Ziel ist natürlich, eine Wahl zu gewinnen, aber es geht letztlich nicht nur ums Regieren, um zu regieren. Andi Babler wird jetzt unter Beweis stellen, wie er das Comeback der Sozialdemokratie schafft und die Sozialdemokratie wieder zu einem politischen Gewicht in diesem Land macht. Er hat das bereits in seiner Rede symbolisch deutlich gemacht, als er in Bezug auf die Teuerung gesagt hat: Die Menschen sind keine Bittsteller, sondern haben Rechte. Es wird keine Regierungskoalition geben ohne Vermögensteuer. Andi Babler will auch die Partei demokratisieren. Das sind sehr wegweisende Veränderungen. Jetzt sind sicherlich Prozentpunkte verloren, aber das kann sich nächsten Sonntag schon ändern. Natürlich, es hat diesen Moment gegeben, der die Glaubwürdigkeit der Partei infrage stellt. Aber Andi Babler hat mit Aufrichtigkeit und einer Entschuldigung reagiert, sodass ich es überzogen finde, von nachhaltiger Schädigung für die SPÖ durch diese Wahlpanne zu sprechen. Ich blicke mit Andi Babler positiv in die Zukunft."

Petar Rosandić, bekannt als Rapper Kid Pex

"Wer die SPÖ noch wählen soll? Alle die, die nicht d'accord sind mit Teuerung, der Inflation und damit, dass Reichtum in diesem Land ungerecht verteilt wird. Alle, die sich eine andere Sozialpolitik und Migrationspolitik wünschen und dagegen schwimmen wollen, gegen den rechtspolitischen Wahnsinn. Ich glaube, dass Andi Babler die Fähigkeit hat, nicht nur rote und grüne, sondern auch blaue Wähler anzusprechen. Weil im Gespräch mit ihm spürbar ist, dass der Andi ein Hackler ist. Er hat Bodenständigkeit und Credibility. Er ist ein Mann mit großem, offenem Herzen, er war beim Papst und bei Punks. Er wird vor allem die Arbeiterinnen gut ansprechen, genauso wie alle, die sich eine andere Migrationspolitik wünschen. Da ist er glaubwürdig, er war selbst im "Feld". Andi Babler ist kein Produkt von Spin-Doktoren und Elite-Blasen, sondern versteht die Sorgen der Leute. Dass er nun Parteivorsitzender ist, ist eine Chance für die Veränderung der SPÖ und auch für Österreich. Denn er wird mit der Zeit eine Strahlung entwickeln. Natürlich hat das Wahldebakel eine Auswirkung auf die momentane Lage der SPÖ. Es gibt definitiv einen Schaden zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das ist eine Chance, das Ganze fundamental neu zu starten. Andi Babler muss den Reset-Knopf drücken. Denn man muss sich auch bewusst sein, dass er selbst nichts dafürkann. Er wird die Partei reformieren. Dass die Partei zur Lachnummer geworden ist, gibt ihm die Legitimation dazu. Deswegen redet er auch von der neuen SPÖ und das ist das Stichwort: Andi Babler ist Chef der neuen SPÖ. Er hat viel Arbeit vor sich."

Alois Stöger, Gewerkschafter und Politiker

"Ich habe geglaubt, dass wir mit Pamela Rendi-Wagner gut aufgestellt sind. Sie hat auch einen intellektuellen Anspruch gehabt und war die erste Frau in der Position, das hat nun nicht zum Erfolg geführt. Ich glaube, dass es diese Entwicklung nun gebraucht hat mit all dem Wirrwarr, was gezeigt hat, wie unterschiedlich die Positionen sind. Auch der Dümmste muss erkennen, dass man etwas tun muss. Das ist das Positive. Ich war auch sehr verwundert, dass wir jetzt so viele neue Leute bekommen haben, die bereit waren, in die Partei einzutreten: 10 000 neue Mitglieder, das ist etwas. Das sind Leute, die an dem Beteiligungsprozess mittun wollen. Es hat mich überrascht, dass es so viele waren. Das ist auch ein wichtiges Signal für die Demokratie insgesamt. Manche haben ihr Engagement auch sehr emotional begründet, es sind da auch viele junge Leute dabei, das ist sehr spannend, wie sich das weiter entwickelt. Andi Babler hat jetzt seine Chance, und ich hoffe, er kann diese Energie mitnehmen. Wir brauchen insgesamt eine Veränderung im politischen Stil, nicht nur bei der SPÖ. Wir alle müssen uns die Frage stellen, wie kann man die Demokratie stärken, welche neuen Ansätze gibt es? Bisher ist Andi Babler erfrischend an diese Sache herangegangen, hoffentlich entsteht daraus etwas Neues."