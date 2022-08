Pilger während der Karwoche in Sevilla. Die katholische Kirche ist in der spanischen Gesellschaft tief verankert.

Von Karin Janker, Madrid, und Annette Zoch, München

"Wir doch nicht", so lautete lange die Haltung der katholischen Kirche in Spanien zu Fällen sexuellen Missbrauchs. Während sich in Europa, in Irland, Frankreich und Deutschland die Berichte über Fälle sexualisierter Gewalt häuften, sahen die spanischen Bischöfe lange keine Notwendigkeit, Meldungen aus der eigenen Kirche systematisch auf den Grund zu gehen. Dies änderte sich nicht einmal, nachdem Reporter der Zeitung El Pais im Jahr 2021 Ergebnisse einer mehrjährigen Recherche veröffentlicht und ihren Bericht sogar Papst Franziskus übergeben hatten.