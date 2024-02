Aus fünf Richtungen sind sie auf Madrid zugefahren. Am Mittwochmittag bahnen sie sich ihren Weg in die Innenstadt. Tausende Landwirte mit Hunderten Traktoren blockieren den vierspurigen Verkehrsknoten an der Puerta de Alcalá, einige Dutzend von ihnen durchbrechen die Polizeisperren und rollen am Prado vorbei zum Landwirtschaftsministerium. Es ist ein Riesenauftrieb, mit Hupkonzerten, Fahnen und Böllern. "Unsere Misere heute ist morgen euer Hunger", steht auf einem der Schlepper. Manche hatten weite Wege hinter sich, einige der Bauern kamen aus Katalonien, andere aus dem Baskenland. 15 Stunden sei er unterwegs gewesen, erzählt ein Treckerfahrer. So jemand meint es ernst.