Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat sich für Neuwahlen ausgesprochen. Die Ampelregierung solle die Vertrauensfrage stellen, "nicht im Parlament, sondern vor dem deutschen Volk", forderte der bayerische Ministerpräsident vor Journalisten in Berlin. Er glaube nicht daran, dass die Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) noch in der Lage ist, die Probleme des Landes zu lösen. Eine Neuwahl, so Söder, könnte am 9. Juni kommenden Jahres stattfinden - parallel zur Europawahl.