In Senegal spitzt sich der Machtkampf nach der umstrittenen Verschiebung der Präsidentschaftswahl weiter zu. Der Verfassungsrat des westafrikanischen Landes erklärte am Donnerstagabend das Parlamentsvotum für nichtig, das den neuen Wahltermin auf den 15. Dezember gelegt hatte. Ursprünglich sollte die Wahl am 25. Februar stattfinden, also am übernächsten Wochenende. Doch der eigentlich scheidende Präsident Macky Sall hatte kurzfristig eine Verschiebung angeordnet und das Land damit in eine seiner tiefsten politischen Krisen seit der Unabhängigkeit 1960 gestürzt. Kritiker werfen Sall einen Putsch von oben vor.

Der Verfassungsrat in Senegals Hauptstadt Dakar entschied nun, dass die Wahlverschiebung gegen die Verfassung verstoße und dass Sall nicht über das Ende seiner Amtszeit am 2. April hinaus Präsident bleiben könne. So sieht es das Gesetz vor, das das Parlament vergangene Woche verabschiedet hatte. Eine Rückkehr zum ursprünglichen Termin am 25. Februar sei allerdings nicht möglich, entschied der Verfassungsrat, weil eine Präsidentschaftswahl mit so wenig Vorlauf nicht zu organisieren sei. Er forderte die Regierung deshalb auf, so schnell wie möglich einen neuen Termin anzusetzen.

Einige sprechen von Verzögerung der Wahl - andere von einem Staatsstreich

Die Frage ist jetzt, wie Sall auf diese Entscheidung reagiert. Bislang hat er sich noch nicht geäußert. In einem Interview mit der US-Nachrichtenagentur AP am 6. Februar hatte er allerdings offengelassen, ob er sich dem Spruch des Verfassungsrats beugen werde. Sall ist seit 2012 Präsident, 2019 wurde er wiedergewählt. Mehr als zwei Amtszeiten erlaubt die senegalesische Verfassung nicht. Doch immer wieder gab es Gerüchte, dass Sall sich an diese Beschränkung nicht gebunden fühlt. Denn eingeführt wurde sie - gemeinsam mit einer Verkürzung der Amtszeit auf fünf Jahre - erst 2016. Seither sei Sall, so lautet die einigermaßen wacklige Argumentation, ja erst einmal gewählt worden - und habe folglich noch eine Amtszeit gut.

Detailansicht öffnen Mit Spannung wird erwartet, ob sich Senegals Präsident dem Spruch des Verfassungsrates beugen wird. (Foto: Johanna Geron/Reuters)

Bis Sommer 2023 ließ Sall offen, ob er noch einmal antritt. Erst unter dem Eindruck massiver und teils gewalttätiger Proteste erklärte er im Juli seinen Verzicht auf eine dritte Amtszeit. Die Krise schien abgewendet zu sein. Doch dann trat Sall am ersten Februarwochenende im Präsidentenpalast ans Mikrofon und erklärte die Wahl am 25. Februar für abgesagt. Einen neuen Termin nannte er nicht. Den legte erst zwei Tage später nach einer chaotischen Abstimmung die Nationalversammlung per Gesetz auf den 15. Dezember fest - fast zehn Monate nach dem ursprünglichen Termin. Bis dahin soll Sall im Amt bleiben.

Sall betont seither, dass er keine weitere Amtszeit anstrebe. Das Land brauche lediglich mehr Zeit, um über die Zulassung der Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen zu entscheiden. Karim Wade, der Sohn des ehemaligen Präsidenten Abdoulaye Wade, war zuvor vom Rennen ausgeschlossen worden, weil er neben der senegalischen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt. Er legte Widerspruch gegen die Entscheidung ein. Auch ein anderer aussichtsreicher Bewerber, Ousmane Sonko, darf nicht antreten, weil er derzeit im Gefängnis sitzt.

Doch Salls Kritiker überzeugen die Beschwichtigungen nicht. Oppositionspolitiker werfen ihm vor, die Macht nicht mehr aus der Hand geben zu wollen; von einem Staatsstreich und von Hochverrat ist die Rede. Manche Stimmen behaupten auch, dass Sall zwar abtreten wolle, die Zustimmung für den von ihm auserkorenen Nachfolger aber gegenwärtig nicht für günstig halte und die Wahl daher verschoben habe.

Auch aus dem Ausland wächst der Druck auf den Präsidenten. Anfang der Woche hatte US-Außenminister Antony Blinken Sall am Telefon die Besorgnis der Vereinigten Staaten übermittelt und ihn aufgefordert, den ursprünglichen Zeitplan für die Wahlen und den Übergang im Präsidentenamt einzuhalten. Auch die Vereinten Nationen teilten mit, "zutiefst besorgt" über die Vorgänge in Senegal zu sein; ähnlich äußerten sich zahlreiche andere Staaten. Senegal galt über Jahrzehnte als Hort der Stabilität im politisch aufgewühlten Westafrika.

Die Sorge, dass das Land immer tiefer in die Krise rutscht, verschärft Präsident Sall mit seinem harten Vorgehen gegen die zahlreichen Proteste in Dakar und anderen Städten, die die Wahlverschiebung nach sich gezogen hat. Am Wochenende starben mindestens drei Demonstranten, unter ihnen ein 16-Jähriger. Menschenrechtsorganisationen warfen der Polizei unnötige und unverhältnismäßige Härte vor. Eine Großdemonstration am Dienstag in Dakar verboten die Behörden, das mobile Internet wurde unter Verweis auf "hasserfüllte und subversive Nachrichten" abgeschaltet. Nach der Entscheidung des Verfassungsrats dürften weitere Proteste nicht lange auf sich warten lassen.