Fast alle Hände im Klassenzimmer gehen hoch, als Benjamin Bartels fragt, wer sich in Deutschland sicher fühle. "Ich kann abends rausgehen, ohne zu überlegen, ob ich eine Knarre mitnehmen soll", sagt ein Schüler. Es ist Montagmorgen, kurz vor zehn, Hauptmann Benjamin Bartels, Jugendoffizier der Bundeswehr , hat gerade seinen Vortrag begonnen. "Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert" steht auf der ersten Folie der Präsentation, die er auf dem Bildschirm hinter sich gestartet hat. Darüber möchte er heute mit den Zwölftklässlern des Otfried-Preußler-Gymnasiums in Pullach bei München sprechen.

Bartels, 33, in der blauen Uniform der Luftwaffe, ist als Jugendoffizier für politische Bildung zuständig. 94 dieser Stellen gibt es aktuell bei der Bundeswehr. Zu den Hauptaufgaben der Jugendoffiziere gehört es, wie an diesem Tag, mit Schulklassen über die Rolle und die Aufgaben der Bundeswehr zu sprechen. Fast 100 solcher Besuche macht Bartels pro Jahr. Die Anfragen hätten in letzter Zeit deutlich zugenommen, sagt er.

In der Union gibt es sogar den Wunsch nach verpflichtenden Besuchen an Schulen

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine stellt sich in Deutschland die Frage nach der Wehrhaftigkeit neu. Weil der Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten fehlen, hat das Verteidigungsministerium eigens eine Task Force Personal eingerichtet. Das Ziel: Von 182 000 Soldatinnen und Soldaten heute soll die Zahl bis spätestens 2031 auf rund 203 000 wachsen. Ein Vorschlag, den man deshalb immer wieder hört: Die Bundeswehr müsse sichtbarer werden, mehr Berührungspunkte haben mit der Gesellschaft, am besten schon mit Schülerinnen und Schülern.

Aber sind Klassenzimmer dafür der richtige Ort?

Die Task Force Personal greife auch den "Zugang zu Schulen" auf, teilt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Entsprechende Ideen würden noch geprüft, die Landeskommandos der Bundeswehr seien in einem intensiven Austausch mit den Bildungsministerien. Verteidigungspolitiker der CDU schlugen Anfang Januar in einem Konzeptpapier sogar vor, verpflichtende Besuche von Jugendoffizieren ab der 9. Klasse einzuführen - an denen Schüler wie am normalen Unterricht teilnehmen müssten. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat ein neues Bundeswehrgesetz angekündigt, das unter anderem auf die Schulen abzielt. Im Bereich der politischen Bildung sollten "alle staatlichen Schulen" mit den Jugendoffizieren der Bundeswehr zusammenarbeiten, heißt es in einem Kabinettsbericht.

Andere systemrelevante Berufe machen auch keine Werbung im Unterricht, sagt ein Kritiker

Das kommt nicht bei allen gut an. "Nur weil es Nachwuchsprobleme bei der Bundeswehr gibt, sollte das nicht dazu führen, dass man die Standards der politischen Bildung in Schulen kippt", sagt Mark Ellmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern. Und die sieht er gefährdet, wenn ein Soldat in Uniform 90 Minuten über seinen Arbeitgeber spricht. "Man erlaubt ja auch nicht einem Referenten von Microsoft, vor Schülern über sein Unternehmen aufzuklären."

Detailansicht öffnen Hauptmann Benjamin Bartels bei seinem Vortrag zur Sicherheitspolitik im Otfried-Preußler-Gymnasiums in Pullach. (Foto: Kathrin Müller-Lancé)

Und was ist mit der Tatsache, dass es sich bei der Bundeswehr um eine systemrelevante Institution handelt, deren Personalmangel Folgen für die ganze Gesellschaft haben könnte? "Andere systemrelevante Berufe, zum Beispiel im Bereich der Pflege, machen ja auch keine Werbung im Unterricht", sagt Ellmann.

Benjamin Bartels, der Jugendoffizier, sagt: "Ich werbe nicht." Die Bundeswehr sei ein Teil der Gesellschaft, und als solchen stelle er sie dar. Er sei nicht an der Schule, sagt Bartels, um Personal zu rekrutieren, sondern um über Sicherheitspolitik zu sprechen. Und er verweist auf die Kooperationsvereinbarungen, in denen die Bundesländer die Bedingungen für die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr festlegen. "Die Jugendoffiziere werben nicht für Tätigkeiten innerhalb der Bundeswehr", heißt es da zum Beispiel in Bayern.

Jugendoffiziere sind "wesentliche Trägerinnen und Träger der Öffentlichkeitsarbeit"

Für Personalwerbung, das betont die Bundeswehr immer wieder, seien andere Leute zuständig - die sogenannten Karriereberater. Diese dürften nur im Rahmen von Berufs- oder Studienorientierungen an Schulen eingeladen werden, sagt eine Sprecherin. Also zum Beispiel, wenn auch Vertreter anderer Berufszweige sich als Arbeitgeber präsentieren. In Baden-Württemberg gilt ein allgemeines Werbeverbot für die Bundeswehr an Schulen.

In den Vorschlägen, die aus der Politik kommen, von den Verteidigungspolitikern der CDU, von Markus Söder, klingt es aber schon so, als sei es auch die Aufgabe der Jugendoffiziere, das Bild der Bundeswehr zu verbessern. Das Bundesverteidigungsministerium teilt mit: "Sie sind wesentliche Trägerinnen und Träger der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr."

Jugendoffizier Bartels spricht an diesem Vormittag mit den Zwölftklässlern darüber, was eine Parlamentsarmee ist, wie viel Geld im Bundeshaushalt für die Bundeswehr bereitgestellt wird, und er erklärt, dass seit 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt ist. Auf dem Bildschirm öffnet er eine Grafik, die zeigt, wie stark die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist.

"Was hältst du davon, dass die Wehrpflicht ausgesetzt ist?", will ein Schüler wissen. "Das war damals eine nachvollziehbare politische Entscheidung, die war im Interesse der Mehrheit der Gesellschaft. 13 Jahre später kann man sich aber schon fragen, ob das damals so schlau war." Fragt man Bartels hinterher, ob er da nicht schon ziemlich im Sinne der Bundeswehr geantwortet habe, sagt er: "Das ist meine persönliche Meinung, und die äußere ich."

Eine gezielte Beeinflussung der Schüler darf nicht stattfinden

Schon seit Jahren wird in Deutschland darüber gestritten, ob Jugendoffiziere überhaupt an Schulen auftreten sollten. In einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags aus dem Jahr 2010 heißt es dazu: "Informationen über die Bundeswehr im Pflichtteil des Schulunterrichts sind verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig.

Dies gilt allein schon deshalb, weil die Streitkräfte Teil des Staates und verfassungsrechtlich verankert sind." Eine gezielte Beeinflussung der Schüler dürfe allerdings nicht stattfinden, deshalb müssten Schulen auf Ausgewogenheit achten.

An die Schule in Pullach eingeladen hat den Jugendoffizier Sabine Simon, Fachleiterin für Politik. "Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Jugendlichen nicht einseitig informieren", sagt sie. Zur Vorbereitung auf den Vortrag habe sie mit den Schülern verschiedene Friedensbegriffe behandelt.

Warum sie als Lehrerin nicht einfach selbst über die Bundeswehr aufklärt, ohne einen Soldaten einzuladen? "Ich finde es gut, jemanden aus der Praxis in der Klasse zu haben", sagt Simon. "Dann ist das etwas anderes, als wenn ich alles herunterbete." Außerdem ermutige sie die Schülerinnen und Schüler, auch kritische Fragen zu stellen.

In der Klasse stößt der Offizier auch auf Skepsis

Als Bartels in seinem Vortrag darüber spricht, was eine Mobilmachung im Verteidigungsfall für Deutschland bedeuten würde, meldet sich eine Schülerin: "Ich hab' das jetzt so verstanden, dass du dafür bist, dass Leute, auch wenn sie nicht sterben wollen, in den Krieg gezogen werden."

Bartels antwortet: "Natürlich macht es Sinn, im Verteidigungsfall die Möglichkeit zu haben, seine Streitkräfte zu stärken." In der ersten Phase würden wahrscheinlich erst einmal Freiwillige eingezogen. "Und glaubst du, dass es genug Freiwillige geben würde, um Deutschland zu verteidigen?", fragt die Schülerin weiter. "Ja, das glaube ich", sagt Bartels. Die Schülerin schaut skeptisch.

Sie finde so einen Vortrag vor der Klasse schon in Ordnung, sagt sie später in der Fünfminutenpause. "Man muss die Meinung ja nicht teilen." Ein anderer Schüler sagt, er sehe die Veranstaltung kritisch: "Die Bundeswehr braucht Leute, natürlich hat sie auch deshalb ein Interesse an Schulen."

Die Zahl der Vorträge an Schulen hat deutlich zugenommen

Die Zahl der Vorträge, die Jugendoffiziere überwiegend an Schulen gehalten haben, ist in den vergangenen Jahren - mit Ausnahme der Corona-Pandemie - kontinuierlich gestiegen. Von etwa 3000 Vorträgen im Jahr 2013 auf etwa 4300 im Jahr 2022. Die Zahl der dadurch erreichten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat sich laut Bundeswehr von 90 000 auf 113 000 erhöht.

Die Bundeswehr ist also schon jetzt häufiger Gast an Schulen. Der Bundeskanzler hat die Zeitenwende ausgerufen. Führt das nun dazu, dass sich mehr junge Menschen eine Karriere als Soldatin oder Soldat vorstellen können?

"Mein Eindruck ist: Die Bundeswehr ist seit dem Krieg in der Ukraine häufiger Thema, aber oft ohne viel Hintergrundwissen", sagt Benjamin Bartels. Das Gefühl, dass seit dem Krieg mehr junge Menschen Soldaten werden wollen, habe er nicht. Der Schüler aus der Fünfminutenpause sagt: "Die Bundeswehr verbinden immer noch viele mit der alten Zeit." Die einzigen jungen Leute, die er kenne, die sich eine Karriere bei der Bundeswehr vorstellen könnten, täten das, um dem Numerus Clausus im Medizinstudium zu entgehen.