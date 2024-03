Um 13 Uhr stellt sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum ersten Mal in diesem Jahr den Fragen der Abgeordneten. Die Union will vor allem bei einem Thema Antworten vom Kanzler hören: Warum er an seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine festhält. In den vergangenen Wochen hatte Scholz mehrmals erklärt, warum er diese nicht an Kiew liefern will - bisher aber noch nicht im Bundestag.