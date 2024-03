Bundestag:Scholz bekräftigt Nein zu Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern

Um 13 Uhr stellte sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum ersten Mal in diesem Jahr den Fragen der Abgeordneten. Die Union will vom Kanzler vor allem Antworten auf eine Frage hören: Warum er an seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine festhält. In den vergangenen Wochen hatte Scholz mehrmals erklärt, warum er diese nicht an Kiew liefern will - im Bundestag hat er sich bisher allerdings noch nicht dazu geäußert. Die Ukraine hat die Flugkörper mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern bereits im Mai 2023 von Deutschland erbeten. Scholz lehnt dies ab, weil er befürchtet, Deutschland könne dadurch in den Krieg hineingezogen werden.