Von Silke Bigalke, Moskau

Zwei Dinge wollte der Kreml klarstellen, schon bevor die deutsche Panzerlieferung beschlossen war: Der Leopard-2-Panzer werde den Ukrainern nicht viel nützen, sondern Probleme bereiten, so lautet die russische Propaganda seit Tagen. Trotzdem - das ist der zweite Teil der Botschaft - nimmt man Berlin die Entscheidung übel. "Solche Lieferungen versprechen natürlich nichts Gutes für die Zukunft der Beziehungen", sagte Wladimir Putins Sprecher Dmitrij Peskow am Dienstag. "Sie werden sicherlich eine unvermeidliche Spur hinterlassen."

Vor dem Ramstein-Treffen am vergangenen Freitag hatte Peskow noch betont, "dass solche Lieferungen nichts grundlegend ändern" würden, aber weitere Probleme für die Ukraine "und das ukrainische Volk" bedeuteten. Ähnlich äußerte sich nun der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Staatsduma: "Durch die Lieferung dieser Panzer wird nichts Grundlegendes passieren", sagte Andrej Kartapolow am Mittwoch im Staatsfernsehen. Die Ukrainer müssten diese "komplizierten Waffensysteme" erst mal studieren, daran ausgebildet werden, zudem müssten sie die Panzer warten können. Der Leopard-2 sei zwar "nicht schlecht", aber den russischen T-90-Kampfpanzern "in Bezug auf Feuerkraft und Panzerschutz deutlich unterlegen".

Da werden der Sieg und gleichzeitig Untergangsszenarien beschworen

Die Diskussion über die deutschen Panzer hat gezeigt, wie sehr sich die Ziele des Kreml manchmal widersprechen: Zum einen sollen die Russen an eine überlegene russische Armee glauben. "Der Sieg ist sicher. Ich habe keinen Zweifel daran", sagte Putin noch vergangene Woche, als er ein Rüstungsunternehmen in Sankt Petersburg besuchte. Gleichzeitig beschworen seine Getreuen in Moskau diverse Untergangsszenarien, sollte der Westen Moskau zu sehr in Bedrängnis bringen. Die "Niederlage einer Atommacht", schrieb etwa der frühere Präsident Dmitrij Medwedjew, könne den "Beginn eines Nuklearkrieges" provozieren.

Auch jetzt kamen die schrillsten Töne von den Hardlinern, die unhaltbare Parallelen zum Zweiten Weltkrieg bemühten. "Deutschland hat keine Lehren aus der Geschichte gezogen", schrieb Moderator Wladimir Solowjow auf Telegram. "Deutsche Panzer auf russischem Boden", behauptet er. "Deutschland trat de facto in den Krieg ein." Deutschland werde "nach Washingtons Auspeitschung" 14 Panzer in die Ukraine schicken, schrieb Margarita Simonjan, Chefin des Staatssenders RT, zynisch. "Näher zum Sommer werden auch Lieferungen von Gaskammern erwartet." Andere kommentierten die Lieferung als Beleg dafür, dass Europa den USA hörig sei - und die USA alles daransetzten, Russland zu schaden. Europa werde "blind und abhängig", schrieb etwa Leonid Sluzkij, der den Duma-Ausschuss für internationale Angelegenheiten leitet, auf Telegram. "Alles wird von Washington aus durchgesetzt."