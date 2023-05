Vom Jahresende an darf Russland nur noch die Botschaft in Berlin und eines von bislang fünf Generalkonsulaten betreiben.

Die Spannungen im ohnehin schlechten Verhältnis zwischen Deutschland und Russland nehmen weiter zu. Die Bundesregierung entzieht vier von fünf russischen Generalkonsulaten in Deutschland die Lizenz. Man reagiere damit auf die Entscheidung der Regierung in Moskau, die Zahl deutscher Offizieller in Russland auf 350 zu begrenzen, teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Vom Jahresende an dürfe Russland damit nur noch die Botschaft in Berlin und ein weiteres von bislang fünf Generalkonsulaten betreiben. Der Abzug soll demnach bis Jahresende abgeschlossen sein.

Zugleich sollen die deutschen Konsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk geschlossen werden, wie der Sprecher weiter mitteilt. Die deutsche Botschaft in Moskau und das Konsulat in Sankt Petersburg bleiben demnach in Betrieb.

Vergangene Woche hatte die russische Regierung angekündigt, Hunderte deutsche Beamte auszuweisen - unter ihnen Diplomaten, Lehrer und Mitarbeiter des Goethe-Instituts.