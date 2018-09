20. September 2018, 18:57 Uhr Rüstungsexporte Militärgut für Saudi-Arabien

Berlin genehmigt die Lieferung von Kriegsgerät an Staaten am Persischen Golf - obwohl diese in die Kämpfe im Jemen verstrickt sind. Das hatte die Regierung eigentlich ausgeschlossen.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen die Offensive zur Eroberung der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah von den aufständischen Huthi-Milizen wieder aufnehmen. Das schreibt die Regierung in Abu Dhabi nach dem vorläufigen Scheitern von Friedensgesprächen in Genf in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat. Die UN und Hilfsorganisationen fürchten nun eine Katastrophe für die Menschen und eine massive Hungersnot in großen Teilen des ärmsten Landes der Arabischen Halbinsel, sollte der Hafen bei den Gefechten beschädigt oder die Nachschub-Routen unterbrochen werden.

Im Koalitionsvertrag ...