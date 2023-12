Ein von der deutschen Reederei Hapag-Lloyd betriebenes Containerschiff ist im Roten Meer beschossen worden. Die Reederei bestätigte den Angriff auf das Frachtschiff Al Jasrah , das unter liberianischer Flagge fährt. Bislang bekannt sich noch niemand zu der Attacke. Zwischenfälle der letzten Tage legen aber nahe, dass die jemenitische Huthi-Miliz verantwortlich ist. Was will sie erreichen und was bedeuten die Angriffe für den internationalen Schiffsverkehr? Fragen und Antworten zu den Vorfällen im Roten Meer.

Was ist passiert?

Die Meeresstraße Bab al-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Der Frachter fuhr aus dem griechischen Piräus durch den Suezkanal und befand sich auf Kurs Richtung Singapur, als er von einem Objekt getroffen wurde. Die auf Seefahrt spezialisierte britische Sicherheitsfirma Ambrey teilte mit, dass auf Deck ein Feuer ausgebrochen sei, ein Container sei von Bord gefallen. Von der Crew sei niemand verletzt worden, bestätigte ein Sprecher von Hapag-Lloyd der Süddeutschen Zeitung. Das auf den Transport von 15 000 Containern ausgerichtete Schiff konnte seine Fahrt fortsetzen.

Warum häufen sich die Angriffe im Roten Meer?

In den vergangenen Wochen haben die Huthi-Rebellen immer wieder Schiffe angegriffen. Mitte November überfielen sie das Frachtschiff Galaxy Leader, nahmen Geiseln und hissten die palästinensische Flagge. Im Dezember gab es weitere Vorfälle, am Dienstag etwa beschoss die Miliz den norwegischen Chemikalien-Tanker Strinda. Die Rebellen haben angekündigt, aus Solidarität mit der Hamas Schiffe mit Verbindung zu Israel anzugreifen.

Das wollen die von Iran unterstützten Rebellen so lange tun, bis Israel die Einfuhr von Lebensmitteln und medizinischer Hilfe in den Gazastreifen erlaubt. Die Rebellen wollen nur den Frachtern die Durchfahrt gewähren, die Hilfsgüter für den Gazastreifen liefern. Alle anderen würden zum "legitimen Zielen unserer Streitkräfte".

Wer sind die Huthi-Rebellen und was wollen sie?

Die ursprünglich aus den nördlichen Bergregionen Jemens stammenden Kämpfer werden von Iran mit Geld und Waffen versorgt und kontrollieren weite Teile des verarmten Jemen. Sie sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbst ernannten "Achse des Widerstands". Nach dem Einmarsch der Amerikaner 2003 in den Irak radikalisierte sich die Miliz und schrieb sich den Slogan "Tod Amerika, Tod Israel, verflucht seien die Juden, Sieg dem Islam" auf die Fahne.

Was bedeuten die vermehrten Angriffe für den weltweiten Schiffsverkehr?

Die Route durch das Rote Meer macht mehr als zehn Prozent des gesamten Welthandels aus. Experten warnten bereits Anfang der Woche vor schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft, besonders für die deutsche. "Die jüngsten terroristischen Gefährdungen der Schifffahrt im Roten Meer verschärfen das Risiko von Lieferkettenstörungen", sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters. "Als offenste Volkswirtschaft der G-7-Staaten ist Deutschland besonders auf funktionierende Lieferketten angewiesen." Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) wies auf möglicherweise steigende Versicherungsprämien hin, weil die Route gefährlicher wird.

Wie reagieren die Verbündeten Israels?

Die USA arbeiten nach Aussagen des Nationalen Sicherheitsberaters, Jake Sullivan, mit internationalen Partnern an Lösungen, um der Bedrohung entgegenzutreten. "Wir bilden eine Koalition", sagte er bei einer Pressekonferenz. Iran als Drahtzieher hinter den Attacken der Rebellengruppe sei in der Verantwortung, selbst auch Maßnahmen zu ergreifen, um die Angriffe zu stoppen, so Sullivan.

Die Bundesregierung verurteilte die Attacke und prüft eine US-Bitte um einen Marine-Einsatz. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, aus den USA sei vor einigen Tagen eine Anfrage an die Deutsche Marine gestellt worden, ob sie in der Lage sei, im Roten Meer zu unterstützen. Er sagte: "Diese Anfrage wird derzeit geprüft und sicherlich auch mit allen notwendigen verantwortlichen Stellen in der Regierung besprochen." Auch eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes bezeichnete die Angriffe auf zivile Handelsschiffe als inakzeptabel.