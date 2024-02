Von Fabian Fellmann, Washington

Alexej Nawalny stirbt in einem russischen Straflager, in das ihn Wladimir Putin verbannen ließ. In der Ukraine müssen sich die Verteidiger unter schweren Verlusten aus der Stadt Awdijiwka zurückziehen, weil ihnen die Munition ausging. Und in den USA brüstet sich Donald Trump damit, dass die "Never-Surrender-Sneakers" ausverkauft seien, goldfarbene Turnschuhe mit Trump-Logo. Das Motto, niemals aufzugeben, ist natürlich nicht auf den Überlebenskampf der Freiheit in Europa gemünzt, sondern auf die Weigerung des früheren Präsidenten, Demokratie und Rechtsstaat zu respektieren.