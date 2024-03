Deutschlands Ruheständler erhalten zum 1. Juli eine Rentensteigerung von 4,57 Prozent. Dies teilte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin mit. Der Anstieg der Renten fällt damit deutlich höher aus als im vergangenen Herbst prognostiziert. Die Deutsche Rentenversicherung rechnete im November noch mit einem Anstieg um etwa 3,5 Prozent. Zwei Jahre lang hatte die hohe Inflation die Rentensteigerungen mehr als aufgewogen, da es von Anfang 2022 an einen starken Anstieg der Preise insbesondere für Energie und Nahrungsmittel gab, der auch viele Rentenbezieher in Bedrängnis brachte. Nun gibt es wieder eine Rentensteigerung, die aufs Jahr gesehen deutlich über der Inflation von zuletzt 2,5 Prozent liegen dürfte.

"Der starke Arbeitsmarkt und gute Lohnabschlüsse machen das möglich", erklärte Sozialminister Heil. Die Rentenanpassung falle in diesem Jahr erstmalig in ganz Deutschland gleich aus. "34 Jahre nach der deutschen Einheit ist das ein Meilenstein für unser Land." Mit Blick auf die Rente sei Arbeit in Ost und West nun "gleich viel wert". Der Vorsitzende im Ausschuss für Arbeit und Soziales im Bundestag, Bernd Rützel (SPD), sprach von "sehr guten Nachrichten". Mit dem Rentenpaket II werde die Bundesregierung zudem das Rentenniveau dauerhaft sichern und dafür sorgen "dass niemand länger arbeiten muss".

Die Rente steigt in Ost und West nun einheitlich an

Das Rentenpaket sieht vor, das Rentenniveau bis 2039 mindestens auf dem derzeitigen Stand von 48 Prozent festzuschreiben. Der Aufbau eines Kapitalstocks, aus dem Geld an den Kapitalmärkten angelegt wird, soll die Rentenkasse zusätzlich unterstützen. Die geplante Stützung der Rentenkasse würde in den kommenden 15 Jahren laut Wissenschaftlern fast 300 Milliarden Euro kosten. Der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden.

Die Anpassung der Renten wird regelmäßig im Frühjahr auf Grundlage aktueller Daten errechnet. Schon im vergangenen Jahr fiel die Rentenerhöhung deutlich höher aus als prognostiziert. 2023 erhielten die Rentnerinnen und Rentner im Westen 4,39 Prozent mehr Geld, in Ostdeutschland waren es 5,86 Prozent. Seit der Anpassung gilt in West und Ost ein gleich hoher aktueller Rentenwert, deshalb steigt die Rente in Ost und West nun einheitlich an.

Entscheidend für die Höhe des Anstiegs sind die Lohnsteigerungen. Die Gewerkschaften hatten vergangenes Jahr versucht, durch hohe Lohnforderungen zumindest einen Großteil des Kaufkraftverlusts durch die stark gestiegenen Preise auszugleichen. Dies hat einen deutlichen Anstieg der Renten zur Folge, weil sie eng an die Entwicklung der Löhne gebunden sind. Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung laut Bundessozialministerium einen Anstieg um 77,40 Euro im Monat.

Die Bundesregierung rechnet in ihrem Jahreswirtschaftsbericht vom Februar mit einem deutlich langsameren Anstieg der Verbraucherpreise, im Jahresdurchschnitt erwartet sie 2,8 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es noch 5,9 Prozent gewesen.