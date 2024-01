Wie viel Krieg will Putin?

Eine Militärübung in Schweden, aufgenommen am 13. September 2023.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Es gibt ein Wort, das in Europa beunruhigend oft zu hören ist. Geäußert wird es von ernsthaften Menschen, von Ministern und Generälen zum Beispiel, deren Aufgabe es eigentlich nicht ist, Furcht und Unruhe zu verbreiten - die jedoch offenbar das Gefühl haben, genau das tun zu müssen. Das Wort lautet: Krieg. Und die, die es sagen, beschreiben nicht den Krieg, den Russland derzeit gegen die Ukraine führt. Sondern einen Krieg, den Russland in nicht allzu ferner Zukunft gegen Staaten in Europa führen könnte, die der EU oder der Nato angehören.