Von Florian Hassel und Christiane Schlötzer, Belgrad/München

Russland verstärkt seine gegen ukrainische Getreideexporte gerichtete Bombenkampagne und die Militarisierung des Schwarzen Meeres. In der Nacht zum Freitag schoss Russland zum vierten Mal in Folge Marschflugkörper und Drohnen auf die ukrainischen Schwarzmeerhäfen Odessa und Tschornomorsk ab, um Kräne und Getreidesilos zu zerstören. Der Kreml und Russlands Militär verstärkten zudem Drohungen gegen alle zivilen Schiffe, die es wagen sollten, ukrainische Häfen anzulaufen, um Getreide für die Weltmärkte zu laden.

Bereits in der Nacht auf den 19. Juli hatte Russland laut dem ukrainischen Agrarminister mit Marschflugkörpern südlich von Odessa im Hafen Tschornomorsk ein Lager in Brand gesteckt, in dem 60 000 Tonnen Getreide auf die Verschiffung gewartet haben sollen. Dem ukrainischen Präsident Wolodimir Selenskij zufolge hätte das Getreide nach China verschifft werden sollen, einem der Hauptkunden für ukrainischen Mais und andere Nahrungsmittel. In der Nacht zum Freitag war Odessa wie bereits in den Nächten zuvor erneut das Ziel russischer Marschflugkörper und Drohnen. Militärgouverneur Oleg Kiper zufolge wurde ein Lager mit 100 Tonnen Erbsen und 20 Tonnen Gerste vernichtet.

Die russische Marine übte bereits Angriffe auf andere Schiffe

Russland ergänzte seine Zerstörungskampagne gegen die ukrainische Infrastruktur am Freitag mit einer Übung im von Russland kontrollierten nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres. Dort schoss ein Raketenboot der Schwarzmeerflotte dem russischen Verteidigungsministerium zufolge zur Zerstörung anderer Schiffe gedachte Marschflugkörper auf ein für dieses Training vorgesehene Schiff. "Das Zielschiff wurde als Resultat des Raketentreffers zerstört", so das russische Verteidigungsministerium. Außerdem sei geübt worden, feindliche Schiffe festzusetzen.

Russland hatte zuvor erklärt, Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen wollten, potentiell als Feindschiffe anzusehen. Kiew drohte daraufhin seinerseits, Schiffe, die russische Häfen am Schwarzen Meer anlaufen wollten, ebenso zu betrachten. Allerdings verfügt die Ukraine im Gegensatz zu Russland über keine nennenswerte Flotte. Moskau fährt aktuell eine Propagandakampagne, mit der es nach Meinung der US-Regierung eigene mögliche Angriffe auf zivile Schiffe vorbeugend der Ukraine in die Schuhe schieben will.

Washington zufolge vermint Russland Routen im Schwarzen Meer

So zeigten russische Medien Bilder einer angeblichen ukrainischen Mine. Dem Nationalen Sicherheitsrat (NSC) in Washington zufolge vermint indes Russland selbst Routen im Schwarzen Meer. "Wir glauben, dass dies eine koordinierte Anstrengung ist, um jedwede Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer zu rechtfertigen und für diese dann die Ukraine zu beschuldigen", sagte NSC-Sprecher John Kirby.

Mit seiner Drohkampagne will der Kreml offenbar verhindern, dass die Ukraine auch nach Moskaus Ausstieg aus dem im Juli 2022 unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei geschlossenen Abkommen über ukrainische Getreideexporte ("Getreidekorridor") Ausfuhren über das Schwarze Meer fortführen kann. Für eine Rückkehr zu dem Abkommen will Russland die Aufhebung schmerzhafter Sanktionen erreichen: So verlangt Moskau etwa, eine staatliche russische Bank wieder an das internationale Zahlungssystem Swift anzuschließen und Russland bedienende Schiffe wieder durch westliche Versicherungen versichern zu lassen.

Mehr Getreide als über das Schwarze Meer wurde auf anderen Wegen exportiert

Im Jahr des Getreidekorridors hat die Ukraine über seine drei Schwarzmeerhägen Odessa, Tschonomorsk und Juschni den Vereinten Nationen zufolge knapp 33 Millionen Tonnen Getreide für die Weltmärkte exportiert. Unterdessen steigerte Kiew auch die Ausfuhr per Eisenbahn, sowie über den rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta und über Donauhäfen: Gut die Hälfte der insgesamt knapp 70 Millionen Tonnen Getreide, die die Ukraine von Juli 2022 bis zu 15. Juli 2023 exportierte, wurden nicht über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen ausgeführt, sondern über Flusshäfen, Eisenbahn und per LKW, so Zahlen des Agrarministeriums.

Der Agraranalyst Alexander Piraschtschi überschlug, dass die Ukraine schon im März 2023 ebenso viel Getreide über frei zugängliche Häfen exportierte wie über die drei Schwarzmeerhäfen im Rahmen des Getreideabkommens. Dem Analysten Pjotr Melnik zufolge könnten allein die Donauhäfen bald bis zu 36 Millionen Tonnen Getreide im Jahr exportieren.

Freilich sind die Transportkosten über die Donauhäfen oder per Eisenbahn deutlich höher als bei der Ausfuhr mit seegängigen Schiffen über das Schwarze Meer. Außerdem könnte Russland neben Getreidesilos etwa auch Züge mit Getreide auf dem Weg zu den Donauhäfen bombardieren.

Ukrainisches Getreide ist billig und wichtig für viele arme Länder

Der UN-Sicherheitsrat wollte sich am späteren Freitag mit den humanitären Folgen des durch Moskau aufgekündigten Getreidekorridors beschäftigen - ukrainisches Getreide ist vergleichsweise billig und wichtig für viele arme, einflussschwache Länder. Dagegen sind China und die Türkei sowohl Hauptkunden für ukrainisches Getreide wie auch Alliierte des Kreml.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hofft nach eigenen Angaben, dass Präsident Wladimir Putin im August zum Türkei- Besuch kommt und bereit ist, über das Getreideabkommen zu sprechen. "Ich glaube, dass wir, indem wir die Angelegenheit gründlich mit Präsident Putin diskutieren, die Fortführung dieser humanitären Anstrengung erreichen können", sagte Erdoğan am Freitag. Der türkische Präsident hat Interesse daran, erneut als Vermittler aufzutreten und sein internationales Image zu verbessern. Die Türkei steckt in einer tiefen Finanzkrise, sie braucht dringend Geld und Investoren.

Erdoğan hat seinen Außenminister Hakan Fidan beauftragt, mit Moskau eine Neuauflage des Getreideabkommens auszuhandeln. Die Chancen dafür erscheinen im Moment gering. Dem türkischen Verteidigungsministerium zufolge haben die seit einem Jahr in Istanbul stationierten russischen Kontrolleure das Land verlassen. Zusammen mit türkischen Inspektoren durchsuchten sie bislang jedes ein- und ausfahrende ukrainische Schiff am Eingang des Bosporus auf Waffen.

Die Türkei werde das gemeinsame Kontrollzentrum aber funktionsfähig halten, so das Ministerium, denn es gebe "immer noch Hoffnung", dass Russland das Abkommen wieder in Kraft setze. Den Vereinten Nationen zufolge, die beim Getreideabkommen vermittelten und koordinierten, haben 1145 Schiffe den Getreidekorridor durch das Schwarze Meer und den türkischen Bosporus benutzt. 40 Prozent des Getreides erreichten Europa, 30 Prozent Asien, 13 Prozent die Türkei, zwölf Prozent Afrika und fünf Prozent den Nahen Osten.