Gipfeltreffen:Putin in Genf gelandet

Von Paul-Anton Krüger, Genf

Wladimir Putin ist zum Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Genf eingetroffen. Die russische Präsidentenmaschine, eine umgebaute Iljuschin-96, landete gegen 12.30 Uhr auf dem Flughafen Genf. Zehn Minuten später stieg Putin die Gangway hinunter in eine der beiden schwarzen Limousinen vom Typ Aurus, die ebenso eingeflogen worden waren wie Bidens Auto, genannt "the beast", das Biest. Der Konvoi setzte sich in Bewegung in Richtung der Villa La Grange, wo das Gipfeltreffen an diesem Mittwoch stattfindet.

Mit vier Minuten Verspätung traft Putin an der Villa La Grange ein, wo ihn der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin empfing. Nach einem kurzen Händeschütteln für die Fotografen gingen die beiden ins Gebäude. Auf den Brücken über die Rhone versammelten sich Schaulustige, um zumindest aus der Ferne einen Blick auf die Fahrt von US-Präsident Joe Biden zum Gipfelort zu erhaschen.

Hubschrauber kreisten über der Stadt. Auf Fernsehbildern im Pressezentrum waren menschenleere Straßen im Zentrum von Genf zu sehen, gesäumt nur von Polizisten, die Ampeln ausgeschaltet. Aus Sicherheitsgründen sind ganze Straßenzüge abgesperrt, ebenso der Luftraum und der Genfersee vor dem Park, in dem die Villa liegt.

Parmelin und Putin warten dort nun auf Biden, der bereits am Dienstagnachmittag nach dem EU-USA-Gipfel von Brüssel in die Schweiz geflogen war. Das Treffen der beiden Staatschef beginnt nach Angaben aus den Delegationen mit einem Gespräch im Format P+1, an dem neben den beiden Präsidenten und je einem Dolmetscher nur die Außenminister Tony Blinken und Sergeij Lawrow teilnehmen.