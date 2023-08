Von Iris Mayer, Leipzig

Am Morgen des 6. April 2022 rücken Polizisten in der Mühlhäuser Straße in Eisenach an. Ihr Ziel ist das "Bull's Eye", eine stadtbekannte Neonazikneipe. Vor dem Lokal prangt an einem Mast ein Sticker mit der Aufschrift "Nazi-Kiez", neben dem Eingang an der Straße ein Grafitto mit dem Slogan "Wir bleiben" - beides durchaus wörtlich zu nehmen. An diesem Mittwochmorgen durchsuchen die Beamten nicht nur die Räume des "Bull's Eye", sondern sie verhaften auch den Wirt Leon R. Und nicht nur in Eisenach ist die Polizei im Einsatz; die Großrazzia gegen die rechtsextreme Szene läuft bundesweit, mehr als 800 Beamte durchsuchen 61 Objekte in elf Bundesländern, 50 Beschuldigte haben sie im Visier. Selten dürfte es einen größeren Schlag gegen die rechtsextreme Szene gegeben haben.