Prantls Blick:Warum wir ein Europa-Plebiszit brauchen

Von Heribert Prantl

Es ist nicht überliefert, was einst der göttliche Zeus der schönen Königstochter namens Europa nach der Entführung zum Essen aufgetischt hat. Wovon sich Europa, wovon sich die Europäische Union heute ernährt, ist offenkundig: von den Mitgliedsländern. Jeder Staat gibt Souveränitätsrechte ab und füttert damit die EU. Anders geht es nicht, denn von nichts kommt nichts. Der Verzicht der Staaten auf Portionen eigener Staatlichkeit liegt in der Natur der Sache. So entsteht Europa - und so ist es gut.