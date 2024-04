Hunderte Menschen sollen in Polen in der Regierungszeit der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit der Spionagesoftware Pegasus ausgespäht worden sein. Darunter auch PiS-Politiker. Das war schon zu vermuten, als im Februar der Untersuchungsausschuss zur Pegasus-Affäre seine Arbeit aufnahm. In dem Fall ermitteln auch Geheimdienste und die Staatsanwaltschaft. Nun gab Justizminister Adam Bodnar erste Ergebnisse bekannt. Zwischen 2017 und 2022 seien die Handys von 578 Personen ausgeforscht worden. Bodnar will den Bericht der Sonderermittler den Abgeordneten im Sejm vorlegen.