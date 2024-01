Mariusz Kamiński und seinem früheren engen Mitarbeiter Maciej Wąsik drohen zwei Jahre Gefängnis. Bei der Wahl im Oktober 2023 hatten sie erneut Mandate für das Abgeordnetenhaus, den Sejm, errungen. Beiden wurde ihre Mandate allerdings nun entzogen, sie dürfen an Sejm-Sitzungen nicht mehr teilnehmen und auch nicht abstimmen.

Zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden die beiden schon 2015, wegen Amtsmissbrauchs und Dokumentenfälschung. Die Begehung der Straftaten fällt in die Jahre 2007 bis 2009. Kamiński war damals Leiter der Behörde für Korruptionsbekämpfung CBA, Wąsik sein Mitarbeiter. Doch Andrzej Duda, 2015 gerade zum Präsidenten gewählt, begnadigte die beiden.

Er wäre "der erste politische Gefangene seit 1989", meint Kamiński

Kamiński gehörte seit der Wahl 2015 der konservativen PiS-Regierung an, war bis November 2023 Innenminister. Mit Wąsik hatte er schon früher eng zusammengearbeitet, in den vergangenen vier Jahren war er sein Staatssekretär. Dass zwei rechtskräftig verurteilte Menschen in höchsten Positionen des Staates arbeiten, war bei allen Vorwürfen gegen die PiS-Regierung zuletzt schon nur noch einer unter vielen gewesen. Aber doch eines der Probleme, das unter den vielen verhältnismäßig leicht lösbar für die neue Regierung unter Donald Tusk zu sein schien. Sie musste dafür noch nicht einmal die Justizreform zurückdrehen oder Richterposten umbesetzen. Nur ein Urteil überprüfen lassen. Am Montag ordnete ein Warschauer Gericht den Vollzug an.

Präsident Duda lud daraufhin beide Verurteilten für diesen Dienstag zu sich in den Präsidentenpalast ein. Dort befinden sie sich nun. Kamiński und Wąsik stellen sich als Opfer politischer Willkür dar. Er würde "der erste politische Gefangene seit 1989" sein, schrieb Kamiński auf X. Duda beharrt darauf, dass seine Begnadigung weiterhin Gültigkeit habe.

Am Dienstagabend meldete sich Ministerpräsident Donald Tusk zu Wort: "Herr Präsident, zum Wohle des polnischen Staates, bitte beenden Sie dieses Spektakel!", sagte Tusk auf einer Pressekonferenz. Er bezeichnete Dudas Verhalten als "Sabotage" und wies darauf hin, dass es strafbar sei, Straftätern zu helfen.

Die beiden PiS-Politiker waren am Nachmittag im Hof des Präsidentenpalastes vor die Presse getreten. "Wir verstecken uns nicht", sagte Kamiński, "wir sind beim polnischen Präsidenten - bis das Böse verliert".

Bilder von Abgeordneten, die abgeführt werden, will die neue Regierung vermeiden

Obwohl Polen seit dem 13. Dezember eine neue Regierung hat und nicht einmal PiS das Wahlergebnis anzweifelt, dauert der Machtkampf an. Für Donnerstagnachmittag hat PiS zu einem Protest gegen die neue Regierung vor dem Sejm aufgerufen, man wolle die Freiheit Polens verteidigen.

Der Vorsitzende des Sejm, Szymon Hołownia, versucht zu deeskalieren - und sagte am Dienstagnachmittag die Sitzungen für diese Woche ab. Zum einen wohl, um Tumult rund um die Abgeordneten Kamiński und Wąsik zu verhindern. Zum anderen, weil die PiS-Demo dann vor einem leeren Abgeordnetenhaus stattfinden wird. Dabei hätten eigentlich Dienstag bis Donnerstag unter anderem dringende Haushaltsberatungen auf der Tagesordnung gestanden. Die neue Regierung muss schnell einen Haushaltsentwurf verabschieden. Gelingt ihr das nicht, könnte der Präsident Neuwahlen anordnen.

Schon wird gemutmaßt, dass PiS es genau darauf abgesehen hat. Abgeordnete der rechtsnationalistischen Partei erklären schon jetzt die Haushaltssitzungen für illegal - weil zwei Abgeordnete, eben Kamiński und Wąsik, unrechtmäßig ausgeschlossen worden seien.

Kamiński und seine Partei hätten vermutlich ganz gern Bilder gehabt, auf denen der Abgeordnete gewaltsam aus dem Saal geführt wird. Genau solche Bilder will die Regierung vermeiden. So ist es wohl auch zu erklären, dass bislang nichts unternommen wird, um die PiS-Abgeordneten zu vertreiben, die sich noch im Gebäude der Fernsehanstalt TVP im Zentrum von Warschau befinden. Lieber wartet die Regierung offenbar Gerichtsentscheidungen ab, welche die neuen Vorstände und Aufsichtsräte in den öffentlich-rechtlichen Medien bestätigen.

Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz hatte die öffentlich-rechtlichen Medien rechtlich in den Zustand der Auflösung versetzt, was bedeutet, das sie grundlegend umstrukturiert werden können. Auch Entlassungen sind dadurch einfacher möglich. Am Montag nun hat ein Gericht in Katowice diesen Rechtszustand der Liquidation bei einem staatlichen Radiosender anerkannt. Ein erster Teilerfolg für die neue liberal-konservative Regierung Donald Tusk, welche die öffentlich-rechtlichen Anstalten entpolitisieren möchte. Die Parteien hatten im Wahlkampf versprochen, die einseitige PiS-Propaganda zu beenden.

Im Frühjahr sollen erneut Wahlen stattfinden - diesmal wird über die Regionalverwaltungen abgestimmt. Hier hatten auch zu Regierungszeiten von PiS die anderen Parteien die Nase vorn, es wird erwartet, dass sich der Trend deutlich bestätigen wird. Im Juni folgen die Europawahlen. "PiS ist permanent im Wahlkampfmodus", konstatiert die Tageszeitung Rzeczpospolita, deshalb stifte sie Unruhe. Und Präsident Andrzej Duda "autorisiert das Chaos". Er ist noch bis 2025 im Amt und kann verschiedene Entscheidungen der neuen Regierung durch sein Veto blockieren.