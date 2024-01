Um zu verstehen, warum es so eine weitreichende Entscheidung der Bundesregierung ist, die Unterstützung an die UNRWA einzustellen, hilft ein Blick auf die Arbeit des Hilfswerks: Die UNRWA gibt es schon seit 1949, sie soll palästinensischen Geflüchteten Hilfe und Schutz gewähren, bis eine gerechte und dauerhafte Lösung für ihre Notlage gefunden ist. Die Hilfsorganisation ist deswegen in Jordanien, Libanon, Syrien, im Gazastreifen und im Westjordanland aktiv. Sie kümmert sich dort um die gesundheitliche Versorgung und die Verteilung von Lebensmitteln. Und sie ist auch ein wichtiger Arbeitgeber: Alleine im Gazastreifen arbeiten 13 000 Menschen für das Hilfswerk.