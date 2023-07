Von Karin Janker und Johannes Korsche

Spanien hat mit 1,6 Prozent die niedrigste Inflation der Euro-Zone. Unter anderem weil die Regierung die Mietsteigerung gedeckelt und die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ausgesetzt hat. Außerdem wird in Spanien ein Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent erwartet - zum Vergleich: Die meisten Institute sind sich einig, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr eher leicht schrumpfen wird.

Alles in allem also beste Voraussetzungen bei Wahlen für den spanischen Regierungschef Pedro Sánchez von der sozialistischen Partei. Aber: Bei den spanischen Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai hat Sánchez' Partei eine herbe Niederlage eingesteckt. Sanchez hat daraufhin das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Und bei denen liegen die Konservativen um Alberto Núñez Feijóo gerade deutlich vorne. Mit den Stimmen der rechtspopulistischen Vox-Partei könnte Feijóo der nächste spanische Ministerpräsident werden. Droht ein Rechtsruck in Spanien?

Weitere Nachrichten: Bauministerium legt Kommunale Wärmeplanung vor, Lage im Schwarzen Meer verschärft sich

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über YouTube @euronewses.

