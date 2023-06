Von Johannes Korsche und Ronen Steinke

Seit Monaten werden die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzte Generation" überwacht. Ihr offizielles Pressetelefon und Privathandys wurden abgehört, E-Mails gelesen und Standortdaten überwacht. Wegen eines Vorwurfs: Die Letzte Generation sei eine "kriminelle Vereinigung". Aber jetzt kam heraus, dass es sogar bei den deutschen Staatsanwaltschaften intern Zweifel an dieser Einstufung gibt.

Auch SZ-Rechtsexperte Ronen Steinke sagt: "Das ist eigentlich rechtlich nicht haltbar." Steinke konnte internen Schriftverkehr in den Staatsanwaltschaften einsehen. Daraus geht hervor: "Gerade in Bayern ist da intensiv diskutiert worden. Die Staatsanwaltschaft München I, die also zuständig ist für Straßenblockaden auf dem Stachus, in der Münchner Innenstadt, hat gesagt: 'Kriminelle Vereinigung kann man eigentlich nicht annehmen.' So haben es die Staatsanwälte in internen Vermerken ausdrücklich niedergelegt." Und: "Der Zweck dieser Gruppe ist ja der Klimaschutz. Der Zweck ist nicht Kriminalität."

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Tami Holderried, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Benjamin Markthaler.

Zusätzliches Audiomaterial über Twitter @AufstandLastGen.

