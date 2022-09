Die Schule ist wieder losgegangen und überall fehlen Lehrkräfte. Aber wie groß ist das Problem - und was bedeutet das für die Schüler?

Von Franziska von Malsen und Paul Munzinger

Lehrerinnen und Lehrer in ganz Deutschland sind frustriert. Zu wenig Lehrkräfte, zu viel Arbeit und Verwaltungsaufgaben und keine Aussicht auf Besserung, auch nicht nach zwei Jahren Corona-Notbetrieb.

Die Förderschulen sind mit den Grund- und Mittelschulen die Schulen, an denen besonders viele Lehrkräfte fehlen sollen. Das zumindest will der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband erhoben haben. Das Kulturministerium sagt, die Unterrichtsversorgung sei gesichert. Wer hat recht und wie könnte man das Problem lösen? Darüber spricht in dieser Folge Paul Munzinger, SZ-Bildungsexperte.

Weitere Nachrichten: Strompreisbremse für Unternehmen, Urteil Tankstellenmord

Unseren China-Podcast "The great Firewall" finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Franziska von Malsen

Redaktion: Tami Holderried

Produktion: Jakob Arnu

Zusätzliches Audiomaterial über BR, Bayerisches Kultusministerium

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.