Von Johannes Korsche und Peter Münch

Das israelische Parlament hat am Montag den ersten Teil der umstrittenen Justizreform verabschiedet. Trotz heftiger und monatelanger Proteste dagegen. Demnach darf das Oberste Gericht in Israel künftig die Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister nicht mehr als "unangemessen" zurückweisen. Das Oberste Gericht nimmt in der israelischen Demokratie eine zentrale Rolle in der Gewaltenteilung ein - auch weil es keine festgeschriebene Verfassung gibt. Welche Auswirkungen das auf die Demokratie in Israel hat und wie die Bevölkerung darauf reagiert - das erklärt in dieser Folge Peter Münch. Er ist Israel-Korrespondent der SZ und berichtet aus Tel Aviv.

Weitere Nachrichten: Hitzewelle und Waldbrände im Mittelmeerraum, Prognose des Internationalen Währungsfonds zur Entwicklung der Weltwirtschaft.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Tami Holderried

Produktion: Jakob Arnu

Zusätzliches Audiomaterial über Associated Press, Global News.

