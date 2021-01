Was beim Impfstart falsch gelaufen ist

Seit Ende Dezember wird in Deutschland gegen Corona geimpft. Doch es gibt noch einiges zu optimieren.

von Nico Fried und Antonia Franz

Rund 260 Tausend Menschen in Deutschland haben den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer schon bekommen. Bislang wurden etwa 1,3 Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert. Weitere sollen schon am Freitag folgen.

Doch in den letzten Tagen wurde die Kritik am schleppenden Impfstart in Deutschland immer lauter. Die zwei häufigsten Punkte sind dabei: Es soll zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehen und die Impfungen sollen schlecht organisiert sein.

SZ-Korrespondent Nico Fried warnt davor, nun alles zu dramatisieren, mahnt aber eine Verbesserung der Informationen an die Bevölkerung an. Im Podcast spricht er darüber, welche Schuld die Bundesregierung und die EU am holprigen Impftstart hat und wie es nun weiter geht.

