In den vergangenen drei Jahren hat Galeria Karstadt Kaufhof dreimal Insolvenz angemeldet. Das aktuelle Verfahren läuft seit Januar - und am Mittwoch haben sich die neuen Investoren offiziell vorgestellt: Richard Baker und Bernd Beetz. Wie sie das Unternehmen dauerhaft profitabel machen wollen, ist bisher nicht ganz klar. Geplant ist, mehr als 70 Standorte zu übernehmen. Welche Filialen geschlossen werden sollen, ist noch unklar. Deshalb sind auch zum Stellenabbau noch keine Details bekannt. Alleine in der Unternehmenszentrale in Essen rechnet man aber wohl mit 450 Arbeitsplätzen, die wegfallen sollen.